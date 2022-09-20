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Teknoloji Türk savunma devinden Afrika çıkarması: İHA sistemleri görücüye çıkacak
Teknoloji

Türk savunma devinden Afrika çıkarması: İHA sistemleri görücüye çıkacak

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), yarın başlayacak Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'nda (AAD-2022), askeri deniz platformlarını ve taktik mini İHA sistemlerini görücüye çıkaracak.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 17:21:00 - 2022-09-20 17:30:05
Türk savunma devinden Afrika çıkarması: İHA sistemleri görücüye çıkacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, milli teknolojilerini yurt dışında sergilemeye devam eden STM, Afrika'nın en büyük, dünyanın ise 6'ncı büyük savunma fuarı AAD-2022'de yerini alarak, milli mühendislik kabiliyetlerini Güney Afrika ile buluşturacak.

AAD-2022, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Tshwane şehrinde yarın başlayacak ve 25 Eylül'e kadar devam edecek. STM, AAD-2022 Fuarı'nda, Türkiye'nin ilk milli korvet projesi ada sınıfı MİLGEM, STM-MPAC Hücumbot, TS-1700 denizaltı maketlerinin yanı sıra taktik mini İHA sistemleri döner kanatlı mini vurucu İHA Kargu, sabit kanatlı vurucu İHA Alpagu ve gözcü İHA sistemi Togan'ı katılımcıların beğenisine sunacak.

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