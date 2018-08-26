0553 313 94 23

Türk savaş pilotları 'en doğru karar'ı öğreniyor! Dünyada sayılı ülkede var...

Yetenekleriyle tüm dünyada adından övgüyle söz ettiren Türk savaş pilotları, Hava KuvvetleriKomutanlığı bünyesinde yer alan ve dünyada sayılı ülkede bulunan simülatörlerleacil durumlarda en doğru kararı vermek için özel olarak eğitiliyor.

26 Ağustos 2018 Pazar 11:12
Türk savaş pilotları 'en doğru karar'ı öğreniyor! Dünyada sayılı ülkede var...

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, savaş pilotlarının eğitim seviyelerini uçuş emniyetinden taviz vermeden, pilot ve uçak kaybı yaşamadan en üst seviyeye çıkarmak için Hava Kuvvetleri Komutanlığında uçuş simülatörleriyle yoğun eğitim veriliyor.

Bu eğitimler yurt genelindeki ana jet üs komutanlıklarında konuşlu F-16 Simülatör Filo Komutanlıklarınca sağlanıyor.

Komutanlıklardaki F-16 uçuş simülatörüyle harbe hazır pilot yetiştirilmesinde zamandan ve maddi yönden tasarruf sağlamak, yeni silah ve sistemlere yönelik eğitim seviyesini kısa zamanda en üst seviyeye çıkarmak için çalışılıyor. Öğretmeninden öğrencisine kadar tüm savaş pilotları simülatörlerde eğitime tabi tutuluyor. Tüm üs komutanlıklarında bulunan simülatörler birbirlerine bağlanabildiği için eş zamanlı uçuşlar da gerçekleştirilebiliyor.

Bir uçuşun maliyetinin on binlerce dolar olduğu düşünüldüğünde simülatörlerin Hava Kuvvetleri Komutanlığına sağladığı avantajlar dikkati çekiyor.

Ayrıca gerçek uçuşta risklerden dolayı yapılamayan her türlü eğitim simülatörlerde hayata geçirilebiliyor.

Acil durumlarda yapılması gerekenlerden atlama kararlarına ve zorlu hava şartlarında uçuşa kadar her şeyin eğitimi simülatörlerde veriliyor.

HAVA HAREKATI EĞİTİMLERİ

F-16 simülatör sistemlerinin mevcut kabiliyetleriyle savaş pilotları, 360 derecelik görüşe sahip DOME sistemi, hareketli koltuklar ve G sistemiyle gerçek uçuş hissi yaşayarak tam teçhizatlı uçuş gerçekleştirebiliyor. Birebir uçuş performansıyla iniş kalkış yapma imkanı tanıyan sistem gerçek coğrafya görüntüleriyle görev öncesi uçuşlara yönelik de kullanılıyor.

Pilotlara, simülatörlerde hava silahlarını gerçek parametrelere uygun şekilde deneyimleyebilme imkanı ve harekat eğitimi de sunuluyor, birden fazla uçakla hava yer, hava-hava görevleri icra ediliyor. Hava yer mühimmatlarının eğitiminin de yapıldığı simülatörlerde yakın kol uçuşu, kolda kalkış ve iniş eğitimleri de hayata geçiriliyor.

Her türlü hava şartlarının sağlanabildiği simülatörlerde savaş pilotları kötü hava şartlarında uçuşa yönelik tecrübe kazanıyor. Sistemlerde yurt genelindeki meydanların birebir olmasından dolayı mevcut meydanlara inişlere yönelik eğitimlerin yapıldığı simülatörlerde ayrıca havada yakıt ikmali eğitimi sağlanıyor.

"EN DOĞRU KARAR..."

Simülatörlerin bulunduğu filonun komutanı yaptığı açıklamada, F-16 simülatörlerinde her türlü göreve yönelik eğitimlerin verildiğini belirtti.

Dünyada sayılı ülkede bulunan tam görev simülatörüne Hava Kuvvetleri Komutanlığının sahip olduğu vurgulanırken, "Bu sistem farkı birimlerle birbirine bağlanabiliyor, uçağın her şeyini birebir sunabiliyor." ifadesi kullanıldı.

Simülatör eğitimlerinde kursiyerlerle birebir ilgilenme şansı bulunduğu belirtilirken, "Simülatörlerle uçakta başınıza gelebilecek şeyler birebir yaşatılabiliyor. Bu eğitimlerle pilotlarımız en üst seviyeye geliyor. Uçakta acil bir durum yaşaması durumunda en doğru kararları vermesine yönelik eğitimlerini yapıyoruz." bilgisi paylaşıldı.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 11:12
  1. Türk Savaş Pilotları
  2. türk pilotlar
  3. en doğru karar
  4. simülatör

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    1. BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri..
    2. TSK'dan Malazgirt videosu.....
    3. İstanbul'da torbacılara nefes kesen..
    4. İran Savunma Bakanı Hatemi'den katil..
    5. TL için yeni fırsat
    6. Bal ormanı sayısı 424’e ulaştı
    7. Af ekimde çıkıyor mu?
    8. Antalya’da hedef 30 milyon turist
    9. BİM’den indirimli kırtasiye ürünleri
    10. Türk Telekom’a 12 ödül birden
    11. TOKİ’den son dakika indirim kampanyası!
    12. Kaldırımda oturuyor sandılar... Acı..
    13. MHP ısrarcı! 8 maddelik af teklifinde..
    14. Trump, doların itibarını FED’le..
    15. Ekonomik saldırılara ‘dijital para’..
    16. Afganistan'da ardı ardına üst düzey..
    17. Lüks otomobil satışlarında büyük düşüş!
    18. TOKİ Tokat konut başvuruları
    19. Türk savaş pilotları 'en doğru karar'ı..
    20. Bakan Çavuşoğlu'nun yeni durağı Litvanya
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Hayko Bağdat'a tokat gibi cevap!
    Hayko Bağdat'a tokat gibi cevap!
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Duterte'den ABD'nin F16 teklifine ret! "İşe yaramazlar"
    Duterte'den ABD'nin F16 teklifine ret! "İşe yaramazlar"