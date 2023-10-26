Türk savaş gemisi... TCG İSTANBUL ADVENT SYS! HAVELSAN’dan Türkiye'ye haberi verildi

HAVELSAN tarafından geliştirilen ve Türk Deniz Kuvvetleri’ne önemli bir güç sağlayan Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi (ADVENT SYS) Link-22 yeteneği, TCG İSTANBUL için gerçekleştirilen liman kabul testlerinden başarıyla geçti.

HAVELSAN’dan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına armağan: TCG İSTANBUL ADVENT SYS

“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Donanmamıza, modern taktik data link yeteneğini armağan ettik” notuyla gelişmeyi sosyal medya hesaplarından paylaşan HAVELSAN, şu bilgileri verdi:

“İstanbul Fırkateyninde, Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemimiz (ADVENT SYS) Link-22 yeteneğinin liman kabul testleri başarıyla tamamlandı. Araştırma Merkezi Komutanlığı teknik yöneticiliğinde geliştirdiğimiz ADVENT Link 22 yeteneğinin diğer gemilerimizde de yaygınlaştırılması çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

NATO Link-22’de öncü ülkeler arasına girilecek

Konuyla ilgili olarak paylaşımda bulunan Milli Savunma Bakanlığı ise “TCG İSTANBUL fırkateyninin Deniz Kabul Testlerinin tamamlanmasının ardından TCG ANADOLU, TCG ORUÇREİS, TCG KINALIADA, TCG UFUK, DERYA ve PİRİ REİS gemilerimizde Link-22 aktivasyonu gerçekleştirilerek NATO’da Link-22 yeteneğine sahip olan öncü ülkeler arasına girilecek” dendi.

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ADVENT SYS nedir

tolgaozbek' e göre: Gelişen teknoloji ile birlikte savaş gemileri sadece suüstü değil sualtı, hava savunma harbi ve elektronik harp gibi yeteneklerin hepsine aynı anda sahip olabilmekte. Teknolojinin gelişmesiyle artan ihtiyaçları karşılamak üzere komuta ve kontrol eşgüdümünü ve komuta heyetine karar destek kabiliyeti sağlamak amacı ile Savaş Yönetim Sistemi (SYS) konsepti ortaya çıkmıştır.

ADVENT (Ağ Destekli Veri Entegre) SYS; tek gemi yerine kuvvet odaklı, ağ destekli harekât yaklaşımının gerektirdiği ihtiyaçlara cevap veren yeni nesil bir komuta ve kontrol sistemi.

ADVENT SYS ile tam bütünleşik taktik veri linkleri (Link 11, Link 16 ve Link 22, SIMPLE, JREAP ve VMF) işlevlerine tüm operatör konsolları üzerinden erişim mümkün olabiliyor.