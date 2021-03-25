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Teknoloji Türk savaş gemileri ROKETSAN HİSAR-RF Füzesi ile korunacak
Teknoloji

Türk savaş gemileri ROKETSAN HİSAR-RF Füzesi ile korunacak

Türk savaş gemileri ROKETSAN tarafından yerli ve imkanlarla geliştirilen "HİSAR-RF Hava Savunma Füze Sistemi" ile korunacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 13:37:00 -
Türk savaş gemileri ROKETSAN HİSAR-RF Füzesi ile korunacak

ROKETSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve kamuoyu tarafından "HİSAR" olarak bilinen proje kapsamında, milli imkanlarla HİSAR-A+ Alçak İrtifa Hava Savunma Füzesi ile HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Füzesi’ni geliştirmiş durumda.

ROKETSAN, HİSAR Projesi’nden elde ettiği tecrübe ile deniz platformlarının hava savunma kabiliyetlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalara da yine milli imkanlarla devam ediyor.

ABD ambargo uygulamıştı

ABD tarafından MİLGEM Projesi’nin 5’inci gemisi olan TCG İSTANBUL (F-515) Fırkateynine "Mk41 Dikey Atım Sistemi" (VLS) ambargosu uygulanmıştı.

Bir taraftan TCG İSTANBUL’un en kritik silah sistemlerinden birisi olan ve hava savunma füzelerinin dikey olarak ateşlenmesini sağlayan Milli Dikey Atım Sistemi (MDAS)’ni geliştiren ROKETSAN, bir taraftan da MDAS tarafından kullanılacak hava savunma füzesini geliştiriyor.

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve 2020 yılı içerisinde ilk atış testi gerçekleştirilen HİSAR-RF Füzesi ile Türk savaş gemileri tarafından Mk41 VLS aracılığıyla kullanılan ABD üretimi RIM-162 ESSM Hava Savunma Füzesi’ne yönelik bağımlılığın sona ermesi bekleniyor.

ESSM Füzesi

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki BARBAROS Sınıfı Firkateynler ile bazı GABYA Sınıfı Firkateynler (modernize edilen 4 firkateyn) tarafından kullanılan ABD’li Raytheon şirketi tarafından üretilen ESSM (Evolved Sea Sparrow Missile); aktif radar arayıcı başlığa, 39 kilogram ağırlığındaK, harp başlığına, 4+ Mach hıza ve yaklaşık 50 kilometre menzile sahiptir.

Dünyanın en büyük 100 savunma sanayii kuruluşu arasında bulunan Roketsan, ESSM Füzesi’nin bazı mekanik ve kompozit parçalarını üretmektedir.

HİSAR-RF Füzesi

Tıpkı ESSM Füzesi gibi aktif radar arayıcı başlığa sahip HİSAR-RF Füzesi’nin de ESSM ile benzer bir menzil değerine sahip olması beklenmektedir. Deniz platformlarında kullanılan yerli hava savunma füzesinin temel yapıtaşını oluşturacak HİSAR-RF Füzesi’nin; aktif radar arayıcı başlığı ve güçlü haberleşme altyapısı sayesinde, platformdaki diğer radar sistemleri ile azami seviyede etkileşim halinde olacağı öngörülmektedir.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Roketsan tarafından yürütülen MDAS ve HİSAR-RF Projeleri sayesinde Türkiye, deniz platformlarında kullanılacak önemli iki silah sistemini daha millileştirmiş olacak.

SavunmaSanayiST

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