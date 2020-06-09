Türk Sağlık Sen’den ‘Hayatını kaybeden sağlıkçılar şehit sayılsın’ talebi

Türk Sağlık-Sen şube başkanları ve yönetim kurulları istişare toplantısının 9’uncusu telekonferans yoluyla gerçekleştirildi. Yapılan istişare toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, talepleri için mücadeleye devam edeceklerini belirtirken korona virüs salgınında görevleri başında hayatını kaybeden sağlıkçıların şehit sayılması için girişimlerde bulunduklarını açıkladı.

Toplantının açılışında teşkilat mensuplarına seslenen Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’nin salgın süreci, sağlık çalışanlarının mağduriyetleri ve talepleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu kaydeden Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, "Genel Başkanımız Önder Kahveci konuşmasına salgınla kahramanca mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anarak, virüse yakalananlara da acil şifalara dileyerek başladı. Virüsü yenen teşkilat mensuplarımıza da geçmiş olsun dileklerini iletti. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit olarak kabul edilmesi için girişimlerde bulunduklarını bunun hayata geçmesini istediklerini belirtti. Türkiye’nin salgınla başarılı bir şekilde mücadele ettiğini ve dünyaya örnek olduğunu kaydeden Genel Başkanımız Önder Kahveci bu süreçteki çalışmalarından dolayı Sağlık Bakanına, bakanlık idarecilerine, kamu yöneticilerine, tüm kamu çalışanlarına ve özellikle kahraman sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Sağlık çalışanlarının kahramanca mücadelelerine ve yaptıkları fedakarlığa salgın sürecinde tüm Türkiye’nin şahit olduğunu aktaran Genel Başkanımız Önder Kahveci çalışanların bu süreçte sadece mağduriyetlerinin giderilmesi ve sorunlarını çözülmesi gibi bir talepleri olduğunu kaydetti.” dedi.

Türk Sağlık-Sen olarak bu süreçte çalışanların tüm sorunlarını gerek görüşmeler gerek başvurular gerekse açıklamalar ile gündeme getirerek çözüm aradıklarını kaydeden Dağlıoğlu, “Sağlık çalışanlarının Türk milletinden beklediği teşekkür ve dua necip milletimiz tarafından gerçekleştirildi ama yöneticilerden beklediği sorunların çözülmesi ve alın terinin heba edilmemesi talepleri görmezden gelindi.” diye konuştu.

“Döner sermayede kalıcı çözüm gerekli”

Süreçte üç ay tavandan ek ödemenin kapsamı, süresi, adaletsizliği ile çalışanların beklentisinden çok uzak kaldığını belirten Dağlıoğlu, filasyonda görev alan aile hekimliği çalışanları, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık meslek mensubu dışındaki tüm çalışanlara ise hiçbir ilave ücret verilmediğini belirtti.

Türk Sağlık-Sen olarak günü kurtarma girişimleri yerine kalıcı çözümler beklediklerini ifade eden Dağlıoğlu, taban aylığa zam, döner sermaye sisteminin baştan aşağı yenilenmesi gibi taleplerini gündemde tutmaya devam edeceklerini belirterek döner sermaye sisteminin çalışan eksenli bir hale gelmesinin zaruri olduğunu kaydederek, döner sermayelerin emekliliğe yansımasının da hayata geçmesi gereken bir diğer önemli değişiklik olduğunu sözlerine ekledi.

“3600 ek gösterge hayata geçmeli, sözleşmelilere kadro verilmeli”

Söz verilen 3600 ek göstergenin hayata geçmesi gerektiğini ifade eden Dağlıoğlu, bu meselenin de takipçisi olduklarını kaydetti. Tüm kamu çalışanlarının kadrolu olması gerekliliğinin temel düşünceleri olduğunu ifade eden Dağlıoğlu, kamuda kadrolu istihdam dışındaki tüm ucube istihdam modellerinin terk edilerek tüm sözleşmelilere kadro verilmesi için mücadeleye devam ettiklerini kaydetti. Hizmetlilerin de yıllardır hak ettikleri, görevlerini yaptıkları memurluk kadrosuna geçişlerinin sağlanması meselesinin de nihayete erdirilmesi gerektiğine vurgu yapan Dağlıoğlu, sınavsız unvan değişikliği gibi haklı bir talebinde kabul edilmesi gerektiğinin bu yönde de çağrı yaptıklarını belirtti.

Sözleşmeli çalışmaya karşı oldukları gibi sözleşmeli yöneticiliğe de karşı olduklarını vurgulayan Dağlıoğlu, “Sağlık Bakanlığı yanlış bir uygulama olmasına rağmen sözleşmeli yöneticilikte hala ısrar ediyor. Tüm yönetici sözleşmeleri 15 Ağustos’ta yenilenecek. Bu süreçte temel beklentimiz yönetici kriteri olarak sadece ehliyet ve liyakatin esas alınmasıdır. Birilerine sadakat değil Türk devletine sadakat aranmalıdır. Bu yönde çağrılarımızı sıklaştıracağız” dedi.

“Sosyal hizmet çalışanlarına ek ödeme yapılmalı”

Salgın sürecinde sosyal hizmet çalışanlarının huzurevleri, yaşlı bakım merkezleri ve sevgi evleri gibi kurumlarda özveri ve fedakarlıkla hizmet sunduklarını hatırlatan Dağlıoğlu, alın terlerinin karşılığı ve bir teşekkür olarak ek bir ödemenin verilmesi gerektiğini söyledi. Bu konudaki taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ilettiklerini belirten Dağlıoğlu, toplantıda ortaya konulan sorunların ve taleplerin Genel Başkanları Önder Kahveci tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletileceğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının sorunları için çözüm aramaya kararlı olduklarını, çalışanlar için mücadeleyi hız kesmeden sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Dağlıoğlu şunları söyledi: “Biz Türk Sağlık-Sen tüm gücümüzle sağlık çalışanlarının yanında olmaya, onların hakkı ve hukuk için girişimlerde bulunmaya, kamuoyu oluşturmaya ve çözüm üretilmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Çalışanın hak ve hukukun zarar görmemesi için tüm gücümüzü kullanacağız.“