  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırı sonrası bakanlıktan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Rusya Mutabakatı çerçevesinde yürütülen devriye esnasında bir patlayıcının infilak ettiğini duyurdu. Bakanlık yaşanan olayda etkilenen personelin bulunmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:17:00 -
Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırı sonrası bakanlıktan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "05 Mart TR-RF Moskova Mutabakatı çerçevesinde 17’nci Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. Devriye esnasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracı hafif hasar görmüş ve emniyetli bölgeye çekilmiştir. Olayda etkilenen personel bulunmamaktadır. Mutabakat kapsamında devriye faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı