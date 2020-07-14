  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Türk-Rus devriyesine bombalı saldırı! Yaralılar var

Suriye'de Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 Rus askeri yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 11:34:00 -

Suriye’de bulunan M4 karayolunda Rus devriyesi gerçekleştirilirken kimliği belirsiz kişiler tarafından Rus askeri aracının geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.

Stratejik öneme sahip M4 Karayolunda Türk-Rus ortak devriyeler devam ediyor. Rus devrisi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. M4 karayolundan Rus askeri aracının geçişi sırasında kimlikleri bilinmeyen kişiler tarafından bomba yüklü araç patlatıldı.

Olayda 3 Rus askerin yaralandığını ifade edildi. Yerel kaynaklar, saldırıda kullanılan aracın gece saatlerinden bu yana yol kenarında park halinde bulunduğu ifade edildi. Rus askeri aracı kullanılmaz hale geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İslam

Ne yapalım üzülelim mi?
  • Yanıtla

abdrhman

öncelikle oradaki teröristlerin temizlenmesi lazım. devriyeyi sonraya bırakın. istedikleride bu zaten devriye olmasın. devriye yapılacağına oraya üs kurun.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı