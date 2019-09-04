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Türk ressamların değerli eserleri bu sergide

Nilüfer Belediyesi, Türk resim sanatının klâsik ve empresyonist dönem ressamlarının eserlerinden oluşan “Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan Renkler Sergisi”ne ev sahipliği yapıyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:00
Türk ressamların değerli eserleri bu sergide

Nilüfer Belediyesi, Türk resim sanatının klâsik ve empresyonist dönem ressamlarının eserlerinden oluşan “Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan Renkler Sergisi”ne ev sahipliği yapıyor.


Nilüfer Belediyesi, 75. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yapı Kredi iş birliğiyle Türk resim sanatının önemli ressamlarının eserlerini Bursalı sanatseverlerle buluşturdu.Resimlerinde sıkça Bursa Yeşil Camii’ni kullanan figüratif resmin kurucusu Osman Hamdi Bey’den Bursa’nın yetiştirdiği en önemli ressamlar arasında bulunan Şefik Bursalı’ya kadar birçok önemli ressamın peyzaj, natürmort, soyut resim gibi farklı üsluplarda yapılan eserinin yer aldığı “Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan Renkler Sergisi” Nâzım Hikmet Kültürevi’nde açıldı. 1954 yılından bu yana koleksiyonlarını oluşturan banka, koleksiyonundaki Bursa’yı konu alan ve Bursalı ressamların da yer aldığı eserleri bu sergide izlenime sundu.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de sergiyi gezerek resimleri tek tek inceledi. Kültür sanat alanında önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi’nin sanata ve sanatçıya verdiği değeri de vurguladı. Bugüne kadar en özel sergileri Bursalılar ile buluşturmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Turgay Erdem, sanatseverleri Renkler Sergisi’ni izlemeye davet etti. İbrahim Çallı, Cevat Dereli, Abidin_Dino">Abidin Dino, Halil Paşa, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hikmet Onat, Avni Lifij gibi en önemli ressamların eserlerini barındıran sergide Osman Hamdi Bey’in “Feraceli Kadınlar” adlı çalışması da ilk kez Bursa’ya taşındı. Cemal Tollu’nun “Bursa Setbaşı” resmi de sergi Türkiye’de ilk kez sergileniyor. Sergi 28 Eylül tarihine kadar açık kalacak.


“Atatürk’ün Not Defterinden Şarkılar” adlı konserde ise Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı boyunca severek dinlediği şarkılar seslendirildi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:00
  1. sergi
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