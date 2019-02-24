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Türk nükleer enerji uzmanları mezun oldu

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'da çalışacak Türk öğrenciler, Rusya'da mezun oldu- Akkuyu Nükleer Şirketi İnsan Kaynakları Direktörü Marina Karaseva:- "Öğrencilerimiz bizler için çok değerli. Çünkü hem Rusça hem de Türkçe bilen fazla insan yok ve böyle insanlara ihtiyacımız var"

24 Şubat 2019 Pazar 10:59
Türk nükleer enerji uzmanları mezun oldu

MOSKOVA (AA) - EMRE GÜRKAN ABAY - Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışmak üzere Rusya'da nükleer eğitim alan Türk öğrenciler mezun oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova’da bulunan Ulusal Nükleer Araştırmalar Enstitüsü Moskova Fizik Mühendisliği Üniversitesi’nde (NRNU MEPhI) okuyan ikinci Türk öğrenci grubu, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Akkuyu Nükleer Şirketi İnsan Kaynakları Direktörü Marina Karaseva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk öğrencilerle "harika" ilişkiler geliştirdiklerini ifade etti.

Türk öğrencilerin gerekli eğitimi büyük bir hevesle tamamladıklarını belirten Karaseva, "Geçen yıl mezun ettiğimiz yaklaşık 35 öğrenci, Akkuyu bünyesinde çalışmalarına başlamıştı. Şimdi de bu yıl mezun olan öğrencilerimizi farklı ünitelerde değerlendirmek üzere bünyemize katacağız." dedi.

Yeni mezun olan ikinci Türk öğrenci kafilesinin, staj başta olmak üzere çeşitli eğitimlerden geçeceğini anlatan Karaseva, "Öğrencilerimiz bizler için çok değerli. Çünkü hem Rusça hem de Türkçe bilen fazla insan yok ve böyle insanlara ihtiyacımız var." diye konuştu.


- "Bir nükleer tesisin sıfırdan başlayarak yapımını öğrenecekler"


Marina Karaseva, nükleer enerji alanında mezun olan öğrencilerin önünde uzun bir "kariyer yolu" olduğunu belirterek, "Mezunlarımız gelecek 10-15 yıl boyunca devam edecek bir eğitim ve gelişim sürecine girdiler. Bir nükleer tesisin sıfırdan başlayarak yapımını öğrenecekler." ifadelerini kullandı.

NRNU MEPhI'den diplomasını alan Türk mezunlardan Gülben Yıldız, geleceklerini Türkiye'deki nükleer santral projesine bağladıklarını ifade ederek, "Türkiye'ye komşu olan ülkelerin neredeyse tamamında nükleer santraller mevcut ve Türkiye, nükleer enerji üretimine muhtaçtır. Nükleer santraller temiz ve güvenilir enerji kaynağıdır. Akkuyu NGS ise dünyanın en güvenli santrallerinden biri olacaktır." diye konuştu.

Mezunlardan Yusuf Kılıç da burada güzel bir eğitim sürecini geride bıraktıklarına işaret ederek, "6,5 yıl Rusya’da eğitim aldığım için hiç pişman değilim. Akkuyu NGS’de çalışmama olanak sağlayan bir mesleğim var artık." dedi.


- 140 kişi Türk öğrenci, personel yetiştirme kapsamında eğitimlerini sürdürüyor


Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin ilk anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip santral, 4 reaktörden oluşacak. Santralin 2023'e kadar işletmeye alınması planlanıyor.

Geçen yıl mart ayında, 35 Türk öğrencinin bulunduğu ilk grup, MEPhI'de "nükleer santraller, tasarım, işletme ve mühendislik" uzmanlık dalında 6,5 yıl süren eğitimlerini tamamlayarak mezun olmuştu.

Rusya'daki yükseköğretim kurumlarında 140 kişilik Türk öğrenci grubu da personel yetiştirme programı çerçevesindeki eğitimlerini sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 10:59
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