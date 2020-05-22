Türk mühendislerinden güneş enerjisi için yerli ve milli cihaz üretimi

İSTANBUL (AA) - Güneş enerji sistemlerinde kullanılan PV inverter ürünleri, Türkiye’de ilk kez yüzde 100 yerli sermaye ve milli teknoloji ile Solarkol Enerji tarafından üretiliyor.

Koloğlu Holding tarafından kurulan Solarkol Enerji, güneş enerji sistemlerinde kullanılan PV (Fotovoltaik) inverter teknolojisinin en yenilikçi ve verimli cihazlarını yüzde 100 yerli sermaye ve milli teknoloji ile Türkiye’de üretiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Solarkol Yönetim Kurulu Üyesi İlker Olucak, Solarkol Enerji’nin ürettiği yüzde 100 yerli ve milli PV inverterlerin aynı zamanda alanında öncü teknolojik yeniliklerle donatıldığını belirterek, “Solarkol Enerji olarak 10kW’dan 100kW’a kadar güçlerde Micro, String ve Optimizer teknolojilerine sahip PV inverter ürünleri Türkiye’de ilk kez yerli olarak üretiyoruz. Güneş enerji hasadını maksimuma çıkartırken bakım ve işletme maliyetlerini minimuma indiren yenilikçi teknolojileri hedef alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

- Yerli inverter kullanımı ile MW başına 60 bin dolar cari açığa değer katılıyor

Olucak, GES yatırımlarının ve yerli inverter kullanımının önemine dikkati çekerek, “Yerli inverter üretimi ile MW başına 60 bin dolar cari açığa değer katılmaktadır. Her 1GW GES yapılması halinde yıllık 110 Milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Solarkol Enerji’nin vizyonunun yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarını temel alan bir gelecek olduğunu aktaran Olucak, şunları kaydetti:

“Kovid-19 pandemi süreciyle birlikte milli yeterlilik ve sürdürülebilirlik kavramlarının yakın gelecekte anahtar kavramlar olacağını öngörüyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları, dışa bağımlılığın ve cari açığın azaltılmasında büyük bir rol oynayacak. Diğer yandan iklim değişikliği konusu küresel ekonominin ve devletlerin öncelikli gündem maddelerinden biri olacak. Bu noktada sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir enerji için yenilenebilir enerji yatırımlarının önemi ön plana çıkacak. Güneş enerjisi projeleri de yenilenebilir enerjinin büyümesinde baş rolü oynayacak.”