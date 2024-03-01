Türk mühendislerden ABD’ye çıkarma! Roketle gidiyorlar

Üniversitelerde teknolojiye merak saran ve Türkiye'nin yarınlarına hem kendilerini hem de ülkelerinin hazırlayan gençler, bu alanda yetenekleri dünya çağında yarıştırarak geliştiriyorlar.

2019'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Creatiny Roket Takımı, okul atölyesinde geliştirdikleri roketlerle hem yurt içinde hem de uluslararası arenada yarışmalara katıldı.

TEKNOFEST'TE 2 KEZ DERECEYE GİRDİLER

33 kişilik ekip, farklı mühendislik disiplinlerinden öğrencilerden oluşuyor ve TEKNOFEST gibi önemli etkinliklerde önemli başarılar elde etti. 2022'de yüksek irtifa roket kategorisinde ikincilik, 2023'te ise orta irtifa roket kategorisinde üçüncülük kazandılar.

ABD'DEKİ TURNUVADA ŞAMPiYONLUK HEDEFLIYORLAR

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Serdar Özkaya'nın danışmanlığında, ekip yeni ödüller için çalışmalarını sürdürüyor. "FIRTINA-N" adını verdikleri roketleriyle, ABD'de 17-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Spaceport America Cup'ta birincilik hedefliyorlar.

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YARIŞMALARDA EKSİKLERİNİ ÇÖZÜP ŞİRKETLEŞMEK İSTİYORLAR

Takım kaptanı Muhammed Efecan Baş, orta ve yüksek irtifada Türkiye dereceleri elde ettiklerini söyledi.

Yurt dışındaki yarışmalarda da Türkiye'yi temsil ettiklerini belirten Baş,

Bu yıl içerisinde de Spaceport America Cup yarışmasına katılacağız inşallah. Amacımız TEKNOFEST, Spaceport America Cup gibi yarışmalara katılmak, yarışmalar sonrasında gördüğümüz eksiklere çözüm üretip gelecekte şirketleşmek. dedi.

YAKITI ATÖLYELERİNDE ÜRETİYORLAR

Baş, tasarladıkları roketin tamamının kendi üretimleri olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yakıtı atölyemizde üretiyoruz. Yakıtın birçok tipi var, bunlardan en basiti şekerden yapılan yakıt. Bunun dışında daha kuvvetli ve tehlikeli olan bazı yakıtlar da var. Bunların üretimine de başladık ama en temel olan şeker yakıtı; yerden 50-100 metreye uçurabilecek etkiye ulaşabiliyorsun. Yaptığımız roketin bütün malzemelerini de kendimiz üretiyoruz.

Trabzon genelinde de roket yarışmaları düzenlemeyi planladıklarını belirten Baş, bu sayede roket ve havacılık işlerine hevesli gençleri takımlarına katmak istediklerini söyledi.

"3 BİN METRE İRTİFAYA ULAŞIYOR"

Bu sene katıldığı takımda tasarım ve analiz görevini yürüten Onurcan Işık ise tasarladıkları roketin üç bölümden oluştuğunu ifade ederek, şunları söyledi:

Burun konisi, üst gövde ve motor gövdesinden oluşuyor. Üst ve motor gövdesini cam elyaftan, burun konisini de karbon fiberden yapıyoruz, en çok basıncı bu bölge yediği için daha sağlam olması gerekiyor.

Işık, "FIRTINA-N" adlı roketin 6 metrelik rampası olduğunu kaydederek, şu bilgileri paylaştı:

Bu rampadan çıkış hızı yaklaşık 100 kilometre ve maksimum ulaştığı hız ise 900 ila bin kilometre/saat arasında değişiyor. Yaklaşık 25 saniyede tepe noktasına, 3 bin metre irtifaya ulaşıyor ve buraya ulaştıktan sonra 1,5 metre çapında burun konisinden bir paraşüt çıkıyor. İlk ayrılma burada gerçekleşiyor. Sonrasında 550 metre irtifaya geldiğinde, gövdeler arasında ikinci ayrılma gerçekleşiyor. Buradaki paraşütün çapı da 3 metre, 4 dakika içinde saatte 8 kilometre hızla yere güvenli iniş yapıyor.