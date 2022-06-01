  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Türk mühendisi kodladı, Azerbaycan ordusu kullanacak
Teknoloji

Türk mühendisi kodladı, Azerbaycan ordusu kullanacak

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Azerbaycan’a yönelik ihracat ve iş geliştirme faaliyetlerinin bu yıl yoğunlaşacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 10:34:00 -
Türk mühendisi kodladı, Azerbaycan ordusu kullanacak

Nacar, şöyle konuştu: “Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yıllardır sağladığımız yüksek teknolojik ürün ve çözümlerimizi dost ile kardeş ülke Azerbaycan’ın ilgili kurumlarının da hizmetine sunmak istiyoruz. Bu kapsamda ilk etapta Azerbaycan ordusu için Personel Yönetim Bilgi Sistemi ile Lojistik Bilgi Sistemi yazılımlarıyla ilgili çalışmalar yaptık. Bu yazılımların içeriğini ve hangi bileşenlerden oluşacağını yetkililerle kapsamlı şekilde ele aldık, ilgili idarelerde ya da komutanlıklarda kavram ispatı gerçekleştirdik. Kısa süre içinde neticelenmesini bekliyoruz. Devlet Başkanı İlham Aliyev’in de önemle vurguladığı gibi bu yazılımlarımızın Azerbaycan ordusuna kazandırılması çok ama çok mühim.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay