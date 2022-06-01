Türk mühendisi kodladı, Azerbaycan ordusu kullanacak

Nacar, şöyle konuştu: “Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yıllardır sağladığımız yüksek teknolojik ürün ve çözümlerimizi dost ile kardeş ülke Azerbaycan’ın ilgili kurumlarının da hizmetine sunmak istiyoruz. Bu kapsamda ilk etapta Azerbaycan ordusu için Personel Yönetim Bilgi Sistemi ile Lojistik Bilgi Sistemi yazılımlarıyla ilgili çalışmalar yaptık. Bu yazılımların içeriğini ve hangi bileşenlerden oluşacağını yetkililerle kapsamlı şekilde ele aldık, ilgili idarelerde ya da komutanlıklarda kavram ispatı gerçekleştirdik. Kısa süre içinde neticelenmesini bekliyoruz. Devlet Başkanı İlham Aliyev’in de önemle vurguladığı gibi bu yazılımlarımızın Azerbaycan ordusuna kazandırılması çok ama çok mühim.”