Türk mühendis geliştirdi! WhatsApp yeni özelliğini duyurdu

Türk geliştirici Güney Kayım'ın geliştirdiği yeni bir WhatsApp özelliği, tüm kullanıcıların hizmetine sunulmaya başladı. Söz konusu özellik, işletme hesaplarının gönderdiği mesajların yıldızlarla değerlendirilmesini sağlıyor.

WhatsApp bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk yazılımcı Güney Kayım'ın hazırladığı bir özellik, tüm kullanıcılar için kullanıma sunulmaya başladı. Bu özellik, işletme hesaplarıyla konuşan kullanıcıların, gelen mesajları puanlamasını sağlıyor. Böylece kullanıcılar, kimlikleri açığa çıkmadan iletişime geçtikleri işletme hesaplarını değerlendirmiş olacaklar.

iOS ve Android ekosistemleri için geliştirilen özellik, işletme sahiplerini ciddiyete yönlendirecek gibi görünüyor. Zira oy veren kullanıcı anonim olarak kalacak olsa da söz konusu puanlamalar, bir süre sonra WhatsApp'ın kalite filtrelerine takılabilir.

Güney Kayım tarafından geliştirilen özellik, kullanım açısından oldukça rahat bir deneyime sahip. Türk geliştiricinin elinden çıkan özelliği deneyimlemek isteyen kullanıcıların, işletme hesabından kendisine gelen bir mesajın üzerine basılı tutması ve açılan menüde rate (oyla) seçeneğine dokunması gerekiyor. Açılan menüde ilgili mesaj için 1'den 5'e kadar (5 en iyi, 1 en kötü) puan verebilirsiniz.

Türk geliştiricinin mesaj puanlama özelliği, çok yakın bir gelecekte herkes tarafından kullanılabilecek. Ancak bunun birkaç saat ya da birkaç gün sürebileceğini unutmamanızda fayda var...

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