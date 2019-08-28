Türk mucidin kafeinli soğuk çayı Silikon Vadisi'nde görücüye çıkıyor

İSTANBUL (AA) - ERGİN GARİP - İTÜ Gıda Mühendisliği öğrencisi ve PİN Global Gıda Kurucusu Barış Konca, 3 yıllık Ar-Ge çalışmasıyla ortaya çıkardıkları Türkiye'nin ilk fonksiyonel kafeinli soğuk çayını yurt içinde satışa sunduklarını belirterek, Silikon Vadisi aracılığıyla ABD pazarına açılmayı hedeflediklerini söyledi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) girişimciliği teşvik için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) yürütücüsü olduğu Winglobal: Küresel Doğan StartUp projesinin mezuniyet töreninde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Konca, proje kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteği ile ABD'deki Silikon Vadisi'ne gitmeye hak kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konca, çoğunluğu üniversiteden yeni mezun, yaş ortalaması 25 olan 9 kişilik bir ekiple fonksiyonel kafeinli soğuk çayı hayata geçirdiklerini kaydederek, ürüne ve ürünün çözdüğü soruna duydukları inançın kendilerini bir arada tuttuğunu belirtti.

Konca, değişen dünyada çalışma şartlarının daha zorlu bir hale geldiğini kaydederek, "Teknolojinin gelişmesiyle daha çok bilgisayar başında çalışmak zorundayız. İnsanlar, artık daha çok çalışıyor ama daha az hareket ediyor. Haliyle insanların hiç olmadığı kadar 'zinde kalmaya' ihtiyacı var. İnsanlar, bu ihtiyaçlarını gidermek adına sağlığa zararlı yüksek şekerli, kalorili ve farklı bileşenler içeren ürünleri tüketmek zorunda kaldı. Biz bu ihtiyacı giderecek sağlıklı bir içecek ürettik." ifadelerini kullandı.

Kafeinli fonksiyonel soğuk çayı, piyasaya çıkarırken ticari zorluklarla karşılaştıklarını anlatan Konca, "Piyasada olmayan bir ürün geliştirmek zorlu bir maratondu. İnovatif bir ürün ortaya çıkarırken tüketicinin beğenisini kazanmak ve ürün-market uyumunu yakalamak bu sürecin en zor kısmıydı. Bir çok deneme yaparak ve haftalarca üzerinde düşünerek bu zorlukları aşmayı başarabildik." diye konuştu.

İçeceğin, şeker ve kalori içermeden tüketiciye çaydan gelen zindeliği sağlıklı bir şekilde sunduğunu vurgulayan Konca, şunları kaydetti:

"PİN sıradan bir soğuk çay veya bir enerji içeceği değil. PİN enerji içeceklerinin içerdiği taurin, inositol, glukonakton gibi kimyasalları içermiyor. İçeceğimiz ortalama bir soğuk çaya göre 2-3 kat daha çok kafein içermekte. Ayrıca kafeinle beraber yeşil çaydan gelen teanin amino asitini içermekte. Bu amino asitin özelliği 100'ün üzerinde bağımsız kuruluşun bilimsel araştırmalarında kanıtlandığı üzere, kafeinin yaratabileceği gerginlik ve ani enerji düşüşü gibi olası yan etkileri dengeliyor. Biz ürünümüzle, hem sağlıklı içecek arayışında olan hem de zinde kalmak isteyen tüketicilerin ihtiyacına cevap veriyoruz."





- "Girişimimizi ABD'ye açmak en büyük hayalimiz"





BTM'nin Winglobal projesine girmeleriyle ürünün ilk satışlarını gerçekleştirdiklerini aktaran Konca, BTM sayesinde kendilerini çok motive eden bir ofiste ücretsiz olarak çalışma ortamı edindiklerini ve program sayesinde mentörlerden çok değerli bilgiler edinerek ürünlerini geliştirdiklerini kaydetti.

Konca, "Girişimimizi Amerika'ya açmak en büyük hayalimiz. Amerika’da fonksiyonel içecek sektörü çok gelişmiş ve tüketiciler daha bilinçli. Ürünümüz fiyat- performans anlamında rakiplerine göre çok avantajlı. Amerikan pazarında iyi bir yer elde edeceğimize inanıyoruz. Bu doğrultuda BTM tarafından gönderildiğimiz Silikon Vadisi'nde çok değerli eğitimler alacağız. Tabii sektörümüzle ilgili partnerler ve yatırımcılarla da görüşme imkanımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Şu ana kadar 40 bin şişe içecek ürettiklerini ifade eden Konca, yurt içinde birçok noktada yerlerini aldıklarını bildirdi.

Konca, ayrıca içeceğe Avrupa ülkelerinden büyük talep geldiğini belirterek, son olarak İngiltere'den bir sözleşme imzaladıklarını ve ilk ihracatlarını gerçekleştireceklerini söyledi.

Şirketlerine 3 yıl içerisinde toplam 300 bin lira yatırım yaptıklarını bilgisini veren Konca, "KOSGEB'den 50 bin lira destek aldık. Şu an ciromuz 100 bin liranın üzerinde. Yeni yapılacak yatırımlarla beraber işlerimizi büyüteceğiz. Yapacağımız ihracatlarla ülkemize dolar kazandıracağız." ifadelerini kullandı.











