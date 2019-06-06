Türk motosikletçiler Avrupa arenasında

ANKARA (AA) - Türk motosikletçiler Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Birkan Polat hafta sonu çeşitli kategorilerdeki yarışlarda piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Türk sporculardan Deniz Öncü Dünya Gençler Şampiyonası’nda, Bahattin Sofuoğlu Dünya Süpersport 300 Şampiyonası’nda, Birkan Polat ise FIM Avrupa Street Freestyle Kupası’nda mücadele edecek.

Deniz Öncü, İspanya'nın Barselona kentindeki Katalunya Pisti'ne çıkacak.

Red Bull KTM Ajo Takımı sporcusu, bugün ve yarınki antrenmanların ardından 8 Haziran Cumartesi günü sıralamalar, 9 Haziran Pazar günü de ilk yarışına TSİ 12.00'de başlayacak. 16 turdan oluşan ikinci yarışta aynı gün TSİ 15.00'te start alacak.





- Bahattin Sofuoğlu da İspanya'da





Dünya Supersport 300 Şampiyonası'ndaki sporculardan Bahattin Sofuoğlu da İspanya’nın Jerez Pisti'nde mücadele edecek.

Turkish Puccetti Takımı ile Türkiye'ye temsil eden Sofuoğlu, yarın serbest antrenmanlara, 8 Haziran Cumartesi günü de Superpole yarışlarına çıkacak. Sezonun 11 turluk dördüncü yarışı da 9 Haziran Pazar günü TSİ 16.15’te start alacak.





- Birkan Polat ilk kez Avrupa sahnesinde





Türkiye'nin akrobasi alanındaki yeteneklerinden Birkan Polat, ilk kez FIM Avrupa Street Freestyle Kupası’na katılacak.

Avrupa Kupası’nın açılış ayağı 8-9 Haziran tarihlerinde Almanya’nın Oschersleben şehrinde düzenlenecek.

Motor Sport Park’ta iki gün sürecek kupada 8 Haziran Cumartesi günü serbest antrenmanlar, 9 Haziran Pazar günü de yarı final ve finaller yapılacak.















