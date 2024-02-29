Türk Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Bosna Hersek'te! O anı bekleyiş içinde olan devlet tören düzeledi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, ilk olarak Kovaçi Şehitliği'ne gitti.

Meçhul Asker Anıtı'na ve İzzetbegoviç'in mezarına çiçek bırakan Güler'e, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de eşlik etti.

Ziyarette, Türkiye'nin Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

ASKERİ TÖRENLE KARŞILANDI

Güler, Bosna Hersek Savunma Bakanlığında Helez tarafından askeri törenle karşılandı.

Bakan Güler, tören kıtasını selamladı.

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Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çaldığı törenin ardından Güler ve Helez, önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Öte yandan Bakan Yaşar Güler, Bosna Hersek Savunma Bakanlığı ziyaretinden önce de Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde, Büyükelçi Sadık Babür Girgin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TÜRK ASKERLERİNE HİTAP ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler daha sonra ise, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Güler, burada görev yapan Türk askerlerine hitap etti.