Türk milletini barbarlıkla suçlayan Türkan Saylan'ı küçük bir grup mezarı başında andı | "Namaz kılmayın, bale yapın"

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"Ölümün yıl dönümünde eğitim neferi" diye pazarlanan ancak Müslüman Türk milletinin dinine ve milli değerlerine düşmanlığıyla bilinen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) ölen başkanı Türkan Saylan ölümünün 13.yılında mezarı başında küçük bir grup tarafından anıldı.

Küçük bir grup katıldı

Annesi İngiliz ve Katolik Hristiyan, kendisi MİT raporlarına göre bir 'misyoner' olan Türkan Saylan'ın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anma törenine ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte birkaç kişi katıldı.

"Namaz kılmayın, bale yapın" demişti

Laikçi kesim Türkan Saylan'ı allayıp pullarken, yasakçılığını, Türk ve İslam düşmanlığını, darbeci zihniyetini, "biz asılız" diyerek milleti hor gördüğü zihniyetini saklamaya çalışıyor.

"Çocuklarımızın namaz değil bale yapmasını istiyoruz" diyerek İslam'a olan karşıtlığını gözler önüne seren Saylan, "Biz Türkler tarih boyunca hep akınlar yapmışız, yakmışız yıkmışız" diyerek Türk milletini barbarlıkla da suçladı. Müslüman Türk milletini karalayan Türkan Saylan, diğer taraftan anne tarafı olan İngilizlerin Yüzyıl Savaşları'nı hiçbir zaman dillendirmedi.

Başörtüsü yasakçısıydı, başörtü takmak zorunda kaldı

Ömrünü İslam düşmanlığına harcayan, başörtüsü yasakçısı olan Türkan Saylan, ömrünün son dönemlerinde başörtüsü takmaya mecbur kaldı.

Milleti ve seçtiklerini hor gördü, "Biz asılız, bu ülkede biz ne dersek o olur" dedi

Ömrünün son demlerinde Cumhuriyet mitingleriyle AK Parti Hükümeti'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmasını engellemek için darbe çağrıları yapan Türkan Saylan "Biz asılız, bu ülkede biz ne dersek o olur" diyerek milletin seçtiklerini hor görmüştü.