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Gündem Türk milleti bunları not ediyor! Ne Kılıçdaroğlu, ne Akşener, ne de İmamoğlu
Gündem

Türk milleti bunları not ediyor! Ne Kılıçdaroğlu, ne Akşener, ne de İmamoğlu

Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın cenazesine Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu tarafından bir katılım olmaması dikkat çekti. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bu durumu işaret ederek "Türk milleti bunları not ediyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 12:07:00 -

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın cenazesi ele alındı. Programda CHP'lilerin ve sözde milli ve yerli olduğunu iddia eden İYİ Partililerin cenazeye katılmadığına dikkat çekildi.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü ismi Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü. Bayraktar'ın cenaze namazı İstanbul'da bulunan Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Türkiye'yi milli savunma sanayiinde şaha kaldıran İHA ve SİHA'ların öncüsü Özdemir Bayraktar'ın cenazesine hiçbir CHP ve İYİ Partilinin katılmaması ise dikkat çekti. Konuyla ilgili konuşan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ne Meral Akşener'in ne de Ekrem İmamoğlu'nun bu cenazeye katılım sağlamadığını belirterek "Türk milleti bunları not ediyor" dedi.

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