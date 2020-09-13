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Gündem Türk medyasında ilk kez! Teröristbaşı Fetullah Gülen’in şok görüntülerini yayınlıyoruz
Gündem

Türk medyasında ilk kez! Teröristbaşı Fetullah Gülen’in şok görüntülerini yayınlıyoruz

Türkiye’nin en önemli avukatlarından Serhat Pak, canlı yayında FETO’ya ait bomba görüntüleri paylaşacak ve arka planını deşifre edecek. Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde bu akşam FETÖ lideri Fetullah Gülen’in Türkiye gündemine bomba gibi düşecek görüntüler yayınlanacak.Gülen'in özellikle CHP konusunda söylediklerine çok şaşıracaksınız.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 18:14:00 - 2020-09-13 18:37:51
Türk medyasında ilk kez! Teröristbaşı Fetullah Gülen’in şok görüntülerini yayınlıyoruz

MEHMET SEYİTOĞLU / ANKARA 

Mehmet Özmen’in yeniakit.com.tr’de hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programında, ele alınan konular Türkiye gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor. 

Avukat Serhat Pak canlı yayında açıklayacak

FETÖ ile mücadelede çok önemli çalışmalara imza atan Türkiye’nin önemli avukatlarından Serhat Pak, ‘Ülke Gündemi’ programında Gülen’e ait şok video arşivlerini ve o arşiv kayıtlarının arka planını ilk kez açıklayacak. 

Bu akşam 21:00’da ‘Ülke Gündemi’ni kaçırmayın

Türkiye’nin özellikle FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yeniakit.com.tr ekranlarına gelen ‘Ülke Gündemi’ programı Mehmet Özmen’in sunumuyla (13 Eylül Pazar günü) bu akşam saat 21:00’da… Sakın kaçırmayın!

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

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