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Türk madenciliğinde bir ilk: Dünyada sadece Çin ve Tayvan’da uygulanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof.

29 Ağustos 2019 Perşembe 22:05
Türk madenciliğinde bir ilk: Dünyada sadece Çin ve Tayvan’da uygulanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, yarı mekanize sistemin kurulu olduğu TTK Kozlu Müessesesi’nde yerin 425 metre altına inerek işçilerle bir araya geldi. 55 derece üstündeki mekanize sistemlerin uygulanmasının Türkiye madenciliğinde bir ilk olduğunu belirten TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu da, "Dünya madenciliğinde ise Çin ve Tayvan’da uygulanıyor" dedi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, beraberinde TKİ Genel Müdür Vekili Ömer Bayrak, milletvekilleri, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve beraberindekiler ile birlikte TTK Kozlu Müessesesi’ne geldi. Burada yerin -425 metre altına inen Kalaycı ve beraberindekiler madende kullanılan yarı mekanize sistemi inceledi.


Maden işçileriyle sofrada bir araya gelen Bakan Yardımcısı Kalaycı, yaklaşık iki saat süren programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kalaycı, "Hayatımda ilk defa bir maden ocağına indim. Emek kutsaldır. Madencilerin emeği emeklerin içerisinde en kutsal olanıdır. Çok ciddi bir çaba var. Üretim var. Yarı mekanize sistemi gördüm. Çok güvenli ve iyi, diğer müesseselerimizde de genel müdürümüz deneyeceklerini ifade ettiler. Hem üretimi artacak hem de çalışanların güvenliği açısından fevkalade yeni bir sistem. Ona da sevindim. İşçi arkadaşlarımızla birlikte sofraya oturduk. İyi şanslar iyi çalışmalar dileyip ayrıldık" dedi.



"Ahşap malzemelerden kurtulup hidrolik sistemler kullanılıyor"


Yarı mekanize sistemin iş güvenliğine olan önemine dikkat çeken TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, yeraltındaki tahkimatlarda ahşap malzemeler yerine hirolik direk ve bağlar kullanıldığının altını çizdi. Hayata geçen mekanize sistemin Türkiye madenciliğinde bir ilk olduğuna vurgu yapan Eroğlu, yaptığı açıklamada şöyle dedi:


"Bizim birinci çabamız mümkün olduğu kadar ahşap malzemelerden kurtulup hidrolik direk çelik bağlı malzemelerden çalışma ortamı oluşturmak. Burada damar eğilimine göre bizim çeşitliliğimiz farklılaşıyor. Düz damarlarda farklı bir jenerasyon kullanıyoruz. Üzülmez ve Amasra’da uyguluyoruz. 35 derece üstü, 55 dereceye kadar olan yerlerde farklı sıkıntılarımız var. Karadon ve Gelik’te bir tane tam mekanize uyguluyoruz. Bir tanesinin ihalesini yaptık. Buradaki mevcut zorluğumuz üçüncü çeşitleme, 55 derece üstü 90 dereceye kadar olan şu anda Türkiye’de uygulanması mümkün olmayan Türkiye madenciliğinde bir ilk. Dünya madenciliğinde ise Çin ve Tayvan’da uygulanan TKİ Genel Müdürü arkadaşımız da bizimle beraberdi. TKİ’nin diğer yerlerinde zorluk katsayısı ve eğimi olan yerlerde kendisi de gözlem yaptı. O da kendisi oralarda belirli tavsiyelerde bulunacak. Şunu söyleyeyim hem biz uyguluyoruz. Hem de redevansçı firmalardan bağlantı yapan arkadaşlar var. Bize üretim boyutunda da bir artış sağlayacak. İş kazalarında çok önemli bir tasarrufumuz olacak. Ahşap malzeme kullanmaktan tamamen kurtulmuş olacağız."



"Zonguldak’ın geleceğini parlak görüyorum"


Zonguldak’ta üretimi güvenli bir artmasına bağlı istihdam artışının da paralel olarak geleceğine vurgu yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, "Zonguldak bir maden şehri. Buradaki üretimi güvenli bir şekilde daha da üretimi artırarak buna paralel olarak istihdam artışı da beraberinde gelecektir. Orta vadede, uzun vadede. Zonguldak için birinci etapta bunun sağlanması gerekiyor. Zonguldak’ın pek çok artısı var. Limanı var, demir- çelikte ciddi bir alt ve üst yapısı var. Yetişmiş insan gücü açısından avantajlı bir şehrimiz. Büyük bir şehirlerimize yakın. Bu anlamda ben Zonguldak’ın geleceğini parlak görüyorum" diyerek madenden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 22:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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