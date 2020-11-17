  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türk Lirasının muhteşem dönüşü!
Ekonomi

Türk Lirasının muhteşem dönüşü!

Ekonomide yeni dönem hamleleri, Türk lirasını açık ara pozitif ayrıştırdı. Son 10 günde TL yüzde 9,5 değer kazanırken Kolombiya pezosu yüzde 5, Brezilya reali yüzde 3,2 değerlendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 06:53:00 -
Türk Lirasının muhteşem dönüşü!

Piyasalar yeni haftaya da pozitif yönde başladı. Dolar 7,60'a geriledikten sonra 7,70 TL civarında denge bulmaya çalıştı. Borsa ise 1.310 puana yaklaşarak bütün zamanların en yüksek seviyesini gördü. Haftanın en önemli gelişmesi, perşembe günü yapılacak TCMB toplantısı... Merkez'in yüzde 10,25'te bulunan politika faizini, yüzde 14-15 bandına çekmesi bekleniyor. Hâlihazırda fonlama oranları da zaten bu seviyelerde bulunuyor.

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, “Dolar Endeksi, on gün sonunda yüzde 0,7 gerilemiş durumda ancak gelişmekte olan ülke paraları ortalamada yüzde 1,5 arttı. Liderliği TL aldı. Tam yüzde 9,5 değer kazanmış durumda. Türkiye, bölgesel gücünü bir defa daha ispatladı. Azerbaycan ordusuna verdiği destekle, Ermenistan, işgal ettiği topraklardan sürüldü. Cumhurbaşkanı, pazar günü de kapalı Maraş'ı ziyaret etti. Türkiye için ayrı bir sayfa da ekonomide açıldı. TCMB Başkanlığına Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan getirildi. Piyasalar bu işe memnun oldu. Yılbaşından beri Türkiye'den 13 milyar dolar çıkaran yabancı sermayenin döndüğü görüldü. Dolar, 6 Kasım’da 8,58 ile gördüğü zirveden sonra 7,60’a kadar düştü. Perşembe günü TCMB’nin gösterge faizi yüzde 15'e çıkarması bekleniyor” dedi.

Ekonomide yeni dönem hamleleri, Türk lirasını açık ara pozitif ayrıştırdı. Son on günde TL yüzde 9,5 değer kazandı. İkinci Kolombiya pezosu yüzde 5, üçüncü Brezilya reali yüzde 3,2 değerlendi. Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley stratejistleri de yatırımcılara dolarda satış yapmayı ve hisse senetleri ile şirket tahvillerinin portföydeki ağırlıklarını artırmalarını önerdi. Kurum, Covid-19 aşısı konusunda daha fazla netleşme yaşanmasının, geleceğe yönelik daha olumlu bir ortam sunduğunu açıkladı. Geçen hafta bazı kurumlar da, doların 7,20 TL'ye doğru çekilebileceğini belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof. Dr. Saraçoğlu formülü açıkladı: Günde 3 kere yapın, hayatınız kurtulsun
Sağlık

Prof. Dr. Saraçoğlu formülü açıkladı: Günde 3 kere yapın, hayatınız kurtulsun

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüse karşı gargara önerisi yaptı...
iPhone'daki 'Siri' uygulamasında Süleyman Soylu skandalı! İfşa olunca hemen düzelttiler
Gündem

iPhone'daki 'Siri' uygulamasında Süleyman Soylu skandalı! İfşa olunca hemen düzelttiler

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dikkat çeken bir paylaşım..
Dikkat çeken makale: Rusya'nın Karabağ zaferi
Gündem

Dikkat çeken makale: Rusya'nın Karabağ zaferi

Bloomberg'de yer alan bir makalede, "Azerbaycan, Ermenistan ile Karabağ meselesi nedeniyle giriştiği savaşı bitiren anlaşmayla birlikte zafe..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay