Türk Lirasının muhteşem dönüşü!

Piyasalar yeni haftaya da pozitif yönde başladı. Dolar 7,60'a geriledikten sonra 7,70 TL civarında denge bulmaya çalıştı. Borsa ise 1.310 puana yaklaşarak bütün zamanların en yüksek seviyesini gördü. Haftanın en önemli gelişmesi, perşembe günü yapılacak TCMB toplantısı... Merkez'in yüzde 10,25'te bulunan politika faizini, yüzde 14-15 bandına çekmesi bekleniyor. Hâlihazırda fonlama oranları da zaten bu seviyelerde bulunuyor.

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, “Dolar Endeksi, on gün sonunda yüzde 0,7 gerilemiş durumda ancak gelişmekte olan ülke paraları ortalamada yüzde 1,5 arttı. Liderliği TL aldı. Tam yüzde 9,5 değer kazanmış durumda. Türkiye, bölgesel gücünü bir defa daha ispatladı. Azerbaycan ordusuna verdiği destekle, Ermenistan, işgal ettiği topraklardan sürüldü. Cumhurbaşkanı, pazar günü de kapalı Maraş'ı ziyaret etti. Türkiye için ayrı bir sayfa da ekonomide açıldı. TCMB Başkanlığına Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan getirildi. Piyasalar bu işe memnun oldu. Yılbaşından beri Türkiye'den 13 milyar dolar çıkaran yabancı sermayenin döndüğü görüldü. Dolar, 6 Kasım’da 8,58 ile gördüğü zirveden sonra 7,60’a kadar düştü. Perşembe günü TCMB’nin gösterge faizi yüzde 15'e çıkarması bekleniyor” dedi.

Ekonomide yeni dönem hamleleri, Türk lirasını açık ara pozitif ayrıştırdı. Son on günde TL yüzde 9,5 değer kazandı. İkinci Kolombiya pezosu yüzde 5, üçüncü Brezilya reali yüzde 3,2 değerlendi. Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley stratejistleri de yatırımcılara dolarda satış yapmayı ve hisse senetleri ile şirket tahvillerinin portföydeki ağırlıklarını artırmalarını önerdi. Kurum, Covid-19 aşısı konusunda daha fazla netleşme yaşanmasının, geleceğe yönelik daha olumlu bir ortam sunduğunu açıkladı. Geçen hafta bazı kurumlar da, doların 7,20 TL'ye doğru çekilebileceğini belirtmişti.