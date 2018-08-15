Türk lirasına destek için bir aylık maaşını bağışladı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salim Gökçen, Türk lirası ve ülke ekonomisine destek vermek amacıyla bir aylık maaşını hazineye bağışlayacak.

Prof. Dr. Salim Gökçen, ülke ekonomisine yönelik spekülatif ataklara tepki göstererek "Tarih boyunca bu millet, bu devlet cephelerde birçok savaş verdi. Bugün ekonomik olarak bir savaş veriliyor ve topyekun devlet ve millet olarak ekonomik bir savaşın içerisindeyiz." dedi.

Gökçen, devletin millet, milletin de devlet için var olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Dolayısıyla devletle millet arasındaki bu senkronizasyon düzenli çalıştığı müddetçe topla tüfekle yıkamadıklarını ekonomik olarak da yıkmaları mümkün değildir. Dolayısıyla devletle millet arasındaki bu senkronizasyon düzenli çalışmalı ve çatlaklara mahal verilmemelidir. Eğer devletle millet senkronizasyonu bozarsanız arada çatlaklar meydana gelir, bu çatlaklara da sızmalar ortaya çıkar. Bunun için millet olarak saflarımızı sık tutmalı devletimizin yanında olmalı ve sızmalara hiçbir şekilde mahal vermemeliyiz."

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından emperyalist güçlerin soğuk savaşın yeni bir modelini ortaya attığını anlatan Gökçen, buna karşın milletin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğine işaret etti.

Gökçen, Türk lirası ve ülke ekonomisine destek olunması gerektiğine de dikkati çekerek "Bugün bir akademisyen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olarak bana verilmiş imkanlarla geldiğim profesörlük makamında, akademisyenlerin de milletin ferdi olarak devletin yanında olduğunu göstermek amacıyla bu ayki maaşımı hazineye bağışlıyorum." diye konuştu.

DOLAR BOZDURANA TAKLACI GÜVERCİN BEDAVA

Erzincan'da, taklacı güvercin besleyen 18 yaşındaki Enes Duran, Türk lirasına destek kampanyalarına katılmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla harekete geçti. Duran, bu çerçevede dolarını bozdurup makbuzunu getirene evinin bahçesindeki kümeste beslediği 40 taklacı güvercinin yavrularını armağan edecek.

Enes Duran, gazetecilere yaptığı açıklamada Türk ekonomisi ve lirasına destek vermek istediğini belirterek şunları söyledi:

"Çok sevdiğim kuşlarımın yavrularından, 100 dolarını bozdurup makbuzunu getirene, 1 tanesini hediye ediyorum. Bu kampanyayı sosyal medyadaki hesabımdan paylaştım ve çok da ilgi gördü. Ben bu uygulamayı aynı şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum. Bu kuşlar Mardin cinsi oyun kuşları. Güvercin besleyenler bilir, bunlar değerlidir ancak ülkemizden daha değerli değiller."

DOLAR BOZDURAN BEDAVA YOLCULUK YAPACAK

Kars Dolmuşçuları ve Halk Otobüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi, Türk lirasına ve ekonomisine destek vermek için dolarını bozdurana şehir içi yolculuğu bedava yaptı. Kooperatif üyeleri şehir içi otogarında bir araya gelerek temsili dolarları araçların önüne koyup ABD'ye tepki gösterdi. Kars Dolmuşçuları ve Halk Otobüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Okan Ulakçı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisine karşı yapılan spekülatif ataklara karşı dolmuşçular olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla harekete geçtiklerini söyledi.

Ulakçı, dış güçlerin Türkiye'yi etkilemeyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"100 dolarını bozduran vatandaşlarımız makbuzuyla geldiğinde bayrama kadar dolmuş ücretini vermeyecek şekilde ücretsiz seyahat edebilecek. Hiçbir zaman ne dolar ne avro ne de başka bir ülke, Türkiye'yi hiçbir zaman etkileyemez, ekonomik savaş değil ne gelirse bize vız gelir."