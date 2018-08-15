0553 313 94 23

Türk lirasına destek için bir aylık maaşını bağışladı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Salim Gökçen, Türk lirası ve ülke ekonomisine destek vermek amacıyla bir aylık maaşını hazineye bağışlama kararı aldı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:27
Türk lirasına destek için bir aylık maaşını bağışladı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salim Gökçen, Türk lirası ve ülke ekonomisine destek vermek amacıyla bir aylık maaşını hazineye bağışlayacak.

Prof. Dr. Salim Gökçen, ülke ekonomisine yönelik spekülatif ataklara tepki göstererek "Tarih boyunca bu millet, bu devlet cephelerde birçok savaş verdi. Bugün ekonomik olarak bir savaş veriliyor ve topyekun devlet ve millet olarak ekonomik bir savaşın içerisindeyiz." dedi.

Gökçen, devletin millet, milletin de devlet için var olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Dolayısıyla devletle millet arasındaki bu senkronizasyon düzenli çalıştığı müddetçe topla tüfekle yıkamadıklarını ekonomik olarak da yıkmaları mümkün değildir. Dolayısıyla devletle millet arasındaki bu senkronizasyon düzenli çalışmalı ve çatlaklara mahal verilmemelidir. Eğer devletle millet senkronizasyonu bozarsanız arada çatlaklar meydana gelir, bu çatlaklara da sızmalar ortaya çıkar. Bunun için millet olarak saflarımızı sık tutmalı devletimizin yanında olmalı ve sızmalara hiçbir şekilde mahal vermemeliyiz."

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından emperyalist güçlerin soğuk savaşın yeni bir modelini ortaya attığını anlatan Gökçen, buna karşın milletin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğine işaret etti.

Gökçen, Türk lirası ve ülke ekonomisine destek olunması gerektiğine de dikkati çekerek "Bugün bir akademisyen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olarak bana verilmiş imkanlarla geldiğim profesörlük makamında, akademisyenlerin de milletin ferdi olarak devletin yanında olduğunu göstermek amacıyla bu ayki maaşımı hazineye bağışlıyorum." diye konuştu.

DOLAR BOZDURANA TAKLACI GÜVERCİN BEDAVA

Erzincan'da, taklacı güvercin besleyen 18 yaşındaki Enes Duran, Türk lirasına destek kampanyalarına katılmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla harekete geçti. Duran, bu çerçevede dolarını bozdurup makbuzunu getirene evinin bahçesindeki kümeste beslediği 40 taklacı güvercinin yavrularını armağan edecek.

Enes Duran, gazetecilere yaptığı açıklamada Türk ekonomisi ve lirasına destek vermek istediğini belirterek şunları söyledi:

"Çok sevdiğim kuşlarımın yavrularından, 100 dolarını bozdurup makbuzunu getirene, 1 tanesini hediye ediyorum. Bu kampanyayı sosyal medyadaki hesabımdan paylaştım ve çok da ilgi gördü. Ben bu uygulamayı aynı şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum. Bu kuşlar Mardin cinsi oyun kuşları. Güvercin besleyenler bilir, bunlar değerlidir ancak ülkemizden daha değerli değiller."

DOLAR BOZDURAN BEDAVA YOLCULUK YAPACAK

Kars Dolmuşçuları ve Halk Otobüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi, Türk lirasına ve ekonomisine destek vermek için dolarını bozdurana şehir içi yolculuğu bedava yaptı. Kooperatif üyeleri şehir içi otogarında bir araya gelerek temsili dolarları araçların önüne koyup ABD'ye tepki gösterdi. Kars Dolmuşçuları ve Halk Otobüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Okan Ulakçı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisine karşı yapılan spekülatif ataklara karşı dolmuşçular olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla harekete geçtiklerini söyledi.

Ulakçı, dış güçlerin Türkiye'yi etkilemeyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"100 dolarını bozduran vatandaşlarımız makbuzuyla geldiğinde bayrama kadar dolmuş ücretini vermeyecek şekilde ücretsiz seyahat edebilecek. Hiçbir zaman ne dolar ne avro ne de başka bir ülke, Türkiye'yi hiçbir zaman etkileyemez, ekonomik savaş değil ne gelirse bize vız gelir."

 

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:27
  1. Mardin
  2. Kars
  3. Erzincan
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Hiçbir ülke alternatifsiz değildir
    1. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Hiçbir..
    2. Yem sanayicilerinden "dolarla satış"..
    3. Beşiktaş'ta Gökhan Töre depremi!
    4. 22 bin 500 paket kaçak sigara ele..
    5. TSK Münbiç'te 30. devriye görevini yaptı
    6. Binali Yıldırım Mustafa Akıncı ile..
    7. Büyükada davası sanığı Kılıç tahliye..
    8. İHH'dan ekonomik darbe girişimine..
    9. TKBB'den dolar açıklaması
    10. Amerika çığırından çıktı: Brunson'u..
    11. Ataması yapılan genç öğretmen bu halde..
    12. McCluskey: Amerika Türkiye'yi yanında..
    13. Vestel'den açıklama geldi! 'Daha çok..
    14. PKK'lı teröristlerden skandal harita!..
    15. Sudan'da tekne faciası: 22'si öğrenci..
    16. Albayrak'ın toplantısına 3 bin yabancı..
    17. Katar Emiri Beştepe'de! Kritik görüşme..
    18. Rusya'dan Türkiye açıklaması:..
    19. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Münbiç..
    20. Ünlü yatırımcıdan Trump'ı kudurtacak..
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?