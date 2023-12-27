Türk lirası Bitcoin'de öne mi çıkıyor? Küresel kripto borsasında yarış hız kazandı

Yatırımcılar için kripto para borsası seçiminde, listelenen işlem çiftleri ve parite imkânları belirleyici oluyor. Türk lirası paritesine yönelik destek arttıkça, kripto para ticaretinde Türk lirası kullanımının payı da artıyor. Güncel veriler, Türk lirasının Bitcoin ticaretinde kullanılan 7. itibari para birimi olduğunu gösteriyor.

Küresel borsada durum

Küresel kripto para borsalarından alınan veriler, piyasa değerine göre dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin ticaretinde en çok ABD dolarının kullanıldığını gösterdi. Dolar, Bitcoin ticaretinden %80'in üzerinde pay alırken, doları Güney Kore wonu, Japon yeni, sterlin ve Singapur doları izledi. Türk lirası ise, Bitcoin ticaretinde en çok kullanılan itibari para birimleri sıralamasında yedinci oldu.

Gate TR Operasyon ve İş Geliştirme Direktörü Kutluhan Akçın, “Yatırımcıların kripto para borsası seçerken dikkat ettiği kriterlerden biri de parite ve işlem çifti sayısı olarak öne çıkıyor.” dedi.

150’den fazla projeyi Türk lirası ile listeliyor

Özellikle Türk lirasının dolar, euro gibi yabancı para birimlerine göre değerinin, bu para birimleriyle yatırım yapmayı zorlaştırdığına dikkat çeken Kutluhan Akçın, “Kur farklılıkları, kripto para alım satım işlemi yapanların kullanıcı deneyimini güçleştiriyor. Türk lirasıyla yatırım yapmak, çok daha tercih edilebilir bir deneyim sunuyor.” diye konuştu.

“Türk lirası kriptoya erişilebilirliği artırıyor”

Türkiye’nin küresel kripto para benimsemesi açısından bölgesinin lider ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Akçın, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “TL paritesinde işlem yapılabilecek kripto para sayısını artırmanın, bu benimsemeyi daha da yukarı çekebilmek için gerekli olduğuna inanıyoruz. TL işlem çifti sunmak, özellikle başlangıç seviyesindeki yatırımcının kriptoya erişimini artırmak için kritik rol oynuyor"

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