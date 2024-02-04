Türk lezzetlerinden bu kez 'En sevilen' ya da 'asla yemem' denilen çorba soruldu! Türkler ikiye bölündü!

Türkiye genelinde bir anket yapıldı.

Bu kez ise gündemden uzakta lezzet sorusu soruldu.

Özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan kelle paça, ankete adeta damga vurdu.

Türkiye genelinde bir anket yapıldı.

Bu kez ise gündemden uzakta lezzet sorusu soruldu.

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Özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan kelle paça, ankete adeta damga vurdu.

En sevilen çorba 'kelle paça'

Areda Piar isimli araştırma şirketi, yurt genelinde bin 100 kişinin katılımıyla çorba araştırması yaptı.

Sonuçlar ise oldukça şaşırttı.

Kelle paça, halkın yüzde 24,4 ile en sevdiği çorba olarak zirveye yerleşti.

İkinci sırada ise yüzde 18,8 ile mercimek çorbası yer aldı. Üçüncü sıraya da yüzde 10,9 ile işkembe çorbası yerleşti.

'Asla yemem' denilen çorba da kelle paça oldu

Araştırma kapsamında katılımcılara asla yemem dedikleri çorba çeşitleri de soruldu ve ilk sırada yüzde 17,7 ile kelle paça yer aldı.

Böylelikle kelle paça, Türk halkının en sevdiği hem de asla yemem dedikleri çorba olarak dikkat çekti.

İkinci sıraya ise yüzde 15,9 ile karalahana çorbası yerleşti.