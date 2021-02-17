Türk-Kürt düşmanı HDP kapatılsın! “PKK’nın siyasi uzantısı beka sorunu olmuştur. Yetkililer hâlâ neyi bekliyor!”

Terör örgütü PKK’nın siyasi temsilcisi HDP’nin küstahlıkları bir türlü son bulmuyor. Demokrasi kavramını istismar eden HDP/PKK terörünün diplomatik ayağını yürütüyor. Siyasi parti zırhıyla, dağdaki hainlerin elini güçlendiren icraatlara imza atan HDP’li vekiller, devletimize karşı açıkça bir düşmanlık sergiliyor. Konu hakkında Akit’e konuşan hukukçular ve STK temsilcileri HDP’nin siyasi varlığına son verilmesi gerektiği yönünde görüş bildiriyor.

HDP ve türevlerine müsaade edilmemelidir

Hukukçu Yakup Alar, “HDP, terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık konusunda odak haline gelmiştir. Demokratik haklar kisvesiyle terör faaliyetleri yapılamaz. Buna hiçbir ülke müsaade etmez. Yargıtay cumhuriyet başsavcılığı artık görevini yapmalı ve kapatma davasını bir an önce açmalıdır. Yeni bir parti kurmaya da fırsat verilmemeli, yedek partiler de derhal bu kapsama alınmalıdır” dedi. HDP’nin demokrasi kavramını istismar ettiğini kaydeden Alar, “Meclisteki görüşmelerden de ortaya çıktığı gibi HDP/ PKK’nın sözcülüğünü ve hamiliğini yapmayı sürdürmüş, kendisine tanınan seçmenlerini temsil etme hakkını kötüye kullanmıştır. Anayasa ve siyasi partiler kanununa göre kapatılma davası açılmalıdır. HDP ısrarla terörle arasına mesafe koymamaktadır. Terör faaliyetlerini desteklemeye devam etmektedir. Hazinece sağlanan bütçe yardımları ile de bu faaliyetlerinde kaynak olarak kullanmaktadır” şeklinde konuştu.

Gerçek yüzü iyice ortaya çıktı

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, “Son dönemlerde HDP’nin gerçek yüzü iyice ortaya çıkmıştır. HDP’nin PKK olduğunu herkes anladı. Devletin, ivedilikle, terör örgütü PKK’nın siyasi organizasyonu olan HDP’yi kapatması kapatılması elzemdir. HDP’nin, Kürt kardeşlerimize de hiçbir faydası olamaz. Diyarbakır’daki annelerin dramına karşı sergiledikleri tavır bunun göstergesidir” ifadelerini kullandı. Devletin ilgili birimlerinin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini kaydeden Şahin, “13 tane canımız şehit edildikten sonra HDP’den yapılan açıklama resmen Türk milletinin sinir uçlarını tahrip etmeye yöneliktir. Devlet bu duruma daha fazla tahammül etmemelidir” dedi.

“Türkiye’nin kalbinde hainlerin ne işi var”

Kanunlardan faydalanıp meclise giren HDP’nin Türkiye’yi kalbinden bıçaklamaya çalıştığını ifade eden Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Başkanı Hasan İlter, “Hiçbir devlet kendi içerisinde kendi devletine karşı tuzaklar kuran, dışarıdan kendi devletine saldırıda bulunan teröristleri, hainleri içeride destekleyen oluşumlara, partilere asla izin vermez. HDP denilen PKK’nın siyasi uzantısı Türkiye’nin kanunlarından, boşluklarından faydalanarak parti kuruyorlar, meclise giriyorlar ve meclisin içinden bizi kalbimizden bıçaklamaya çalışıyorlar. Öyle bir şeye dünyanın hiçbir yerinde hiçbir devletin izin vermesi mümkün değildir. Elbette behemahal HDP kapatılmalı, bütün maddi imkanları bir an önce makasla kesilir gibi kesilmeli, ortada bırakılmalıdır. Kim ne derse desin artık içimizdeki bu alçak PKK uzantıları devletin beka sorunu haline gelmiştir. HDP artık beka sorunu olmuştur. Kapatılması beka meselesidir. Hazine yardımını geçtik, HDP derhal kapatılmalıdır. 13 vatan evladını şehit eden adi, alçak yapının burada elemanları olamaz. Öyle bir yapının hem içeride hem de dışarıda yok etmenin yollarına bir an önce bakmamız lazım” şeklinde konuştu.

“HDP’nin kapatılması şart olmuştur”

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir de, “HDP siyasi partilikten çıkıp resmen örgüte destek veren bir yapı haline gelmiştir. Bu açıkça orada. Daha bunu tartışmanın manası yok. PKK eşittir HDP. Bu açıktır. Artık HDP’nin kapatılması şart olmuştur. Türkiye’ye düşmanlık eden bu partinin Türkiye’nin meclisinde işi yoktur. HDP’ye baktığımız zaman hep Kandil’in talimatlarıya hareket etmiştir. Her zaman onların talimatlarıyla dizayn olmuş, o şekilde hareket etmiştir. HDP’den yana bir beklentimiz yok. Askerimizi şehit eden PKK’yı kınamasını beklemiyoruz artık. Örgütü lanetlemesi gibi bir beklentimiz yok. Onların gerçek yüzünü biliyoruz. Bizim şu an şehit aileleri olarak beklentimiz HDP’nin tamamen kapatılmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Dua ile açılan meclisimizde hain istemiyoruz”

Şehit kanıyla, dualarla açılan mecliste açıkça PKK’ya destek veren HDP’nin işi olmadığını belirten Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı (TUSAG) Başkanı Üstüner Midiliç ise, “Yiğitlerimizin kanı tabiiki yerde kalmayacak. Biz vatan evlatları olarak bunun hesabını bire bin şeklinde alacağız. HDP’nin kapatılmasını istiyoruz. HDP açıkça yıllardır PKK’ya destek veriyor. Gazi mecliste, dualarla, Kur’an’la açılan mecliste öyle şerefsizlerin partisinin olmasını istemiyoruz. Kapatılmasına camiamız adına sonuna kadar destek veriyorum” değerlendirmesinde bulundu.