Türk köylerinin yollarını yapmayan Yunanistan’a tepki

Yeni Akit Ankara

İskeçe Merkezli Gündem Gazetesi’nde yer alan habere göre, İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin Zeybek, dağlık bölgede yer alan Ketenlik köy yolu projesiyle ilgili ilerleme kaydedilmemesini sert bir dille eleştirdi. Ketenlik yolunun SİRİZA hükümetinin kararı ile Kamu Yatırım Programına dahil edildiğini hatırlatan Zeybek, bugünkü hükümet döneminde proje ile ilgili hiçbir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Son dönemde konuyla ilgili meclise dört soru önergesi sunulduğunu hatırlatan Zeybek, kimsenin sorumluluk üstlenmediğini ve suçu birbirine attığını ifade etti.

“Proje bize ulaşmadı” bahanesi!

Milletvekili Zeybek’in açıklamasında, “4/4.10.2021 protokol numaralı ‘Mustafçova Belediyesine bağlı Ketenlik Köyü yol inşaatı’ ile ilgili sunduğum son soru önergesine cevaben Alt Yapı ve Ulaştırma Bakanlığı gecikmenin EGNATIA SA şirketinin güncellenmiş projelerinin taraflarına ulaşmamasından kaynaklandığını ve bu nedenle ilerleme kaydedemediklerini belirtmiş” ifadesi yer aldı. SİRİZA hükümetinin kararı ile Ketenlik köyü yol inşaatı projesinin 2.100.000 euroluk bütçe ile Kamu Yatırım Programına (ΠΔΕ) dahil edildiğini hatırlatan Zeybek, “Bu süreç zarfında projenin uygulamasında hiçbir ilerleme kaydedilmemiş, herhangi bir zaman çizelgesi oluşturulmamış ne de bilgilendirme yapılmıştır; kısaca proje dondurulmuştur. Bu zaman zarfında konuyla alakalı olarak toplam dört soru önergesi sunulmuş ancak kimse sorumluluk üstlenmeyip suçu birbirine atmıştır.Öyle görünüyor ki SİRİZA hükümetinin inisiyatifiyle projenin kaynağı sağlanmış ancak Yeni Demokrasi Hükümeti projeyi gündüz inşaası gerçekleşen ama akşam yıkılan Arta köprüsüne benzetmiştir” dedi.

“Vatandaşlarla dalga geçmek yerine sorumluluklarını üstlensinler”

Zeybek’in açıklaması şu ifadelerle son buldu: “Son olarak tüm yetkili mercileri Bakanlık, Mustafçova Belediyesi ve Egnatia SA şirketini vatandaşlarla dalga geçmek yerine konuya biraz ciddiyetle yaklaşıp, suçu birbirlerine atmak yerine sorumluluklarını üstlenmeye davet ediyorum. Herşeyden önce bölge halkının güvenliğini ve bu projenin gerekliliğini göz önünde bulunarak bir an önce bürokratik işlemlerin tamamlanması ve uygulamaya geçilmesini öneriyorum.”