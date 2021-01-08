Türk Konseyi'nden uzaya Türksat 5A uydusunu fırlatan Türkiye'ye tebrik

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), yeni uydu Türksat 5A'nın uzaya fırlatılması nedeniyle Türkiye'yi tebrik etti.

Türk Konseyi'nden Türkiye'ye tebrik mesajı

Türk Konseyinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Konseyi kurucu üyesi Türkiye, Türksat 5A haberleşme uydusunu ABD Florida'dan uzaya başarıyla fırlattı. Türk Konseyi olarak Türkiye'yi tebrik ediyor, üye ülkelerimizin teknolojik başarılarıyla gurur duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sabaha karşı ABD'nin Florida eyaletinin Cape Canaveral üssünden yörüngeye gönderilen Türksat 5A, Türkiye'nin uzaydaki yedinci aktif uydusu olma özelliğini taşıyor.

Türksat 5A haberleşme uydusu, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak.

Türksat 5A uydusu fırlatıldı

Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, haberleşme uydusu Türksat 5A'nın da fırlatılmasıyla 4 oldu.

Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A'nın, 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık 4 ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.

Türk Konseyi üye ülkeler

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan , Macaristan (Gözlemci Üye)