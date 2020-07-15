  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türk Konseyinden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 10:18:03 -
Türk Konseyinden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

ANKARA (AA) - Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Amreyev, mesajında, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukun üstünlüğü ve demokrasiye bağlılığının bir kez daha kanıtlandığını vurgulayarak, "15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşen hain darbe girişimine karşı kazandığı demokrasi zaferinin ve Türk hükümetinin halkıyla beraber onurlu duruşunun yıl dönümünü idrak etmekteyiz." ifadesini kullandı.

Bu menfur hadise sırasında hayatını feda eden şehitleri minnetle yad ettiklerini dile getiren Amreyev, benzeri olayların asla tekrarlanmaması temennisinde bulundu.

Amreyev, "Bu vesileyle tüm Türk dünyasının bölgemizdeki refah, barış ve beraberlik için hukuku ve demokrasiyi güçlendirmeye ve birlikte çalışmaya devam edeceğini yinelemek isterim." değerlendirmesinde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı