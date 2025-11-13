Türk Kızılayın ‘İyilik Gemisi’ Mersin Limanı’ndan uğurlandı

ZEKERİYA SAY MERSİN

Gazze’de sağlanan ateşkesin ardından hız kazanan insani yardım faaliyetleri, Türkiye’nin öncülüğünde devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Kızılay tarafından hazırlanan ve içerisinde gıda ve battaniye malzemeleri ağırlıklı yaklaşık 800 ton temel insani yardım malzemesinin yer aldığı “İyilik Gemisi”nin uğurlanması için Mersin Uluslararası Limanı’nda tören düzenlendi. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, törende, Gazze’nin insanlığın gönül yarası olduğunu söyledi.

Gazze’de yaşananlardan dolayı bütün insanlığın vicdanının kanadığını dile getiren Yılmaz, Gazze’nin 2 yılda açık hava hapishanesine döndüğünü vurguladı. Yılmaz, Gazze’ye süreç içerisinde dönem dönem yardım ulaştırdıklarını anlatarak, şöyle devam etti: “Öyle dönemler geldi ki kapılar tamamen kapandı. İçeriye tek bir yardımın giremediği dönemler yaşadık. Hastaneler bombalandı. İnsanlar yakınlarını kaybetti. İnsanlar çocuklarının cenazelerine ulaşamadı ya da cenazesini aldı eliyle gömdü babalar. Böyle bir dönemden bahsediyoruz. Bugün artık ateşkesin sağlandığı, umuyoruz ki kalıcı ateşkes ve kalıcı barış olsun, bir Gazze var önümüzde. Şu anda artık elimizde yardım edebileceğimiz yollar var. Bu yolları değerlendirmek ve hızlıca harekete geçmek, ulaşamadıklarımıza ulaşmak, el veremediklerimize el vermek üzere İyilik Gemileri serimizi yeniden başlattık.”

“Gazze için kışlık malzeme gönderelim istedik”

Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılayın yolların kapandığı dönemde bile Gazze’de sıcak yemek dağıtımı yaptığına dikkati çekti. Gazze’de her gün 35 bin kişiye yemek dağıtımına devam ettikleri bilgisini paylaşan Yılmaz, burada hastanelere ve Filistin Kızılayının sağlık alanındaki operasyonlarına katkı verdiklerini anlattı. Yılmaz, süreç içerisinde yaptıkları desteklerle Gazze’den ellerini çekmediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün 18. İyilik Gemimizde artık kışın başladığı Gazze için biraz kışlık malzeme gönderelim istedik. 7 bin 500 battaniyemiz, yemeye hazır gıda malzemelerimiz var” dedi.