Sürpriz misafir! Yunusun av anı kamerada

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde liman içerisinde görülen yunus vatandaşların ilgisini çekti. Liman çevresinde bulunan vatandaşlar, su yüzeyine çıkarak balıkların peşinden hareket eden yunusu bir süre izledi. O anları cep telefonu ile kaydeden bir vatandaşın ise görüntüler sırasında "Eşek herif seni, ne arıyorsun sen burada. Kaptı koca lüferi" diyerek şaşkınlığını dile getirdiği duyuldu. Aynı kişinin liman çevresinde balık tutan vatandaşlara da, "Birader sen balık bekleme" sözleri görüntülere yansıdı. Liman içinde avlanan yunus, bir süre sonra gözden kayboldu.

Bandırma Körfezi’nde zaman zaman yunuslar görülüyor.