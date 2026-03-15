Melih Gökçek, CHP'yi terletmeye devam ediyor: Hadi cevap verin!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek; yolsuzluk, rüşvet ve irtikap gibi kepazeliklerle gündemi meşgul eden CHP'yi terletmeye devam ediyor.

Gökçek; AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın'a tahsis edilen arabalar ile Murat Emir'e verilen tapuları gündeme getirdiği konuşmasını paylaşarak 'hadi cevap verin' dedi.

Osman Gökçek söz konusu videoda şu ifadeleri kullanıyor:

Gökhan Günaydın sen galericilik falan mı yapacaksın? Bu kadar arabayı ne yapıyorsun ben bilmiyorum ki.

Emrah Bağdatlı'nın şoförü; 'Biz ona şu plakalı minibüsü biz aldık' diyor. Ne karşılığında alındı bu araba?

Zaten belediyenin arabasına biniyorsun.

Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer size soruyorum: Siz hiç araba alınıyor mu?

Şimdi CHP'lileri de rezil ediyor bu adamlar.

Bak Murat Emir'e, Ankara'nın Emir'i olmuş. Tapular desen buradan İstanbul'a yol olur.

1 değil 3 değil 5 değil... Boşandığı eşinin üzerine de bir o kadar tapu var.

Böyle Grup Başkanvekilleri olan bir CHP'nin bu millete neye yararı olur Allah aşkına!

Maalesef CHP'nin çivisi çıkmış.