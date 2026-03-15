Ölüyorlar dedi öldürenleri söyleyemedi: Papa'dan ne şiş yansın ne kebap!

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yaptı. Papa, buradaki konuşmasında, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar ve İran'ın da misillemeleriyle devam eden, aynı zamanda İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla genişleyen Orta Doğu'daki krize ilişkin değerlendirmede bulundu.

Papa, iki haftadır Orta Doğu halklarının, savaşın korkunç şiddetine maruz kaldığını söyleyerek, “Binlerce masum insan öldürüldü ve çok daha fazlası evlerini terk etmek durumunda kaldı. Lübnan'daki durum büyük endişe kaynağı. Ülkedeki yetkililerin devam eden ciddi krize kalıcı çözümler uygulayabilmelerini destekleyecek diyalog yollarının açılmasını umuyorum. Bu, tüm Lübnan halkının ortak yararı içindir. Bu çatışmanın sorumlularına sesleniyorum, ateşi kesin. Diyalog yolları yeniden açılsın. Şiddet, halkların beklediği adaleti, istikrarı ve barışı asla getiremez” ifadelerini kullandı.