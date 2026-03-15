Terör devletleri bomba yağdırdı! Tahran’da Gazze’yi andıran görüntüler

ABD ve İsrail'in Tahran'da cuma günü düzenlediği saldırıların ardından kentin güneyindeki Beryanak Mahallesi'nde sivil yerleşim alanlarında meydana gelen yıkım ve hasar görüntülendi.

ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a saldırıları sürüyor. ABD ve İsrail'in iş birliğinde cuma günü kentin güneyindeki Beryanak Mahallesi'ne düzenlenen ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırının ardından sivil yerleşim alanlarında meydana gelen yıkım görüntülendi. Patlamaların etkisiyle bazı binaların cephe ve giriş bölümlerinde ciddi hasar meydana geldi. Çok sayıda binanın camları kırılırken, duvarlarda ve üst katlarda tahribat oluştu. Bazı dairelerin iç kısımlarının da dışarıdan görülebilecek şekilde zarar görmesi dikkat çekerken, bazı binaların ise ağır hasar nedeniyle kullanılamaz hale geldiği görüldü. Saldırının ardından hasar gören binaların sakinleri evlerinden eşyalarını çıkarmaya çalışırken, bölgede hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

54 bin 550 sivil yapı zarar görmüştü

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana ülke genelinde 54 bin 550 sivil yapının zarar gördüğünü açıklamış, bunlar arasında 29 bin 164 konut ile 6 bin 851 ticari işletmenin bulunduğunu belirtmişti. Kulivend ayrıca, saldırılardan etkilenen konut ve ticari birimlerin 18 bin 180'inin Tahran eyaletinde yer aldığını ifade etmişti.