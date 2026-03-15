İbadethaneye alçak saldırı! İsrail camileri bombalıyor!

İbadethaneye alçak saldırı! İsrail camileri bombalıyor!

Gözü dönmüş İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde vahşet saçmaya devam ediyor. Nebatiye vilayetine bağlı Yamhur Şakif beldesinde bulunan bir cami, Siyonist uçakların hava saldırısıyla doğrudan hedef alındı. İslam’ın mukaddesatına yapılan bu saldırı sonrası cami enkaza dönerken, bölgedeki yıkımın boyutu yürekleri dağladı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Yamhur Şakif beldesindeki camiyi hava saldırısıyla hedef aldığı bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Yamhur Şakif beldesindeki camiye hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda camide büyük hasar meydana geldiği kaydedildi.

 

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

