SON DAKİKA
DEM'li başkanın alkolik oğlu polisten kaçarken işçiyi ezdi
DEM'li başkanın alkolik oğlu polisten kaçarken işçiyi ezdi

DEM’li başkanın alkolik oğlu polisten kaçarken işçiyi ezdi

DEM Partili Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş’in oğlu Şiyar Güneş (28), polis uygulamasından aracıyla kaçarken belediye işçisini ezdi. 2.9 promil alkollü olduğu tespit edilen ve 5 yıl içinde 3 kez ehliyetine el konulan Güneş'in çarptığı işçi ağır yaralandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte şok uygulama yaptığı sırada bir otomobil sürücüsünün uygulamayı görünce kaçtığını fark etti. Bunun üzerine resmi polis araçları otomobili takibe aldı. Kaçan sürücü, İrfan Caddesi’nde virajı alamayarak karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan belediye işçisi Yusuf Öztürk yaralandı. Öztürk, Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağ ayağı ve sol diz kapağında kırıklar tespit edilen Öztürk daha sonra tedavi için Erzurum’a sevk edildi.

640 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Kazanın ardından polis ekiplerinin kimlik kontrolünde sürücünün Şiyar Güneş olduğu tespit edildi. Yapılan alkol kontrolünde 2.9 promil alkollü olduğu belirlenen Güneş’e 640 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün daha önce de son 5 yıl içinde üç kez ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Güneş hakkında adli işlem başlatıldı. Kaza anı da İrfan Caddesi’ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin virajı alamayarak motosiklete çarpması ve sonrasında yaşananlar yer aldı. Kazaya karışan sürücünün, Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş’in oğlu olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

kürtler ve gercekelr

kürtler kac gruptur 1 grup müslüman kürtler 2 grup ermeni kürtleri 3 grup yahudi kürtleri ?????

Ksdir

Bir belediye baskani icin 640 000 lira paramidir devlete odetir
