Çiğdemler ortaya çıktı! Abant’ta doğa renk değiştiriyor
Bolu’daki Abant Gölü Milli Parkı’nda hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte karlar erimeye başladı... Karların çekildiği alanlarda baharın habercisi çiğdem çiçekleri yüzünü gösterdi.
Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı’nda kış yavaş yavaş yerini bahara bırakıyor.
Türkiye'nin gözde turizm merkezleri arasında bulunan Abant Gölü Milli Parkı, dört mevsim ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Milli Park'ta kış mevsimi boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, bahar ayının gelmesiyle son buldu.
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle eriyen karlar, yerini baharın müjdecisi çiğdemlere bıraktı. Güzel havayı gören vatandaşlar Milli Park'a akın etti. Ziyaretçiler, çiğdemlerle süslenen doğada bol bol fotoğraf çekerek baharın gelişini görüntüledi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23