Falezlerden düşen kadın hayatını kaybetti
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen 38 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde falezlerde yaşanan acı olay ekipleri harekete geçirdi. Gençlik Mahallesi Tevfik Işık Caddesi mevkisindeki falezlerden bir kadının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Karadan ulaşım yok
Kadının düştüğü bölgeye karadan ulaşım olmayınca İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı bot ve balık adamlar yönlendirildi.
Bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen ve sağlık ekibince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kadının Gizem İ. (38) olduğu belirlendi.