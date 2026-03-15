Sosyal medya videosu başını yaktı! Tünelde dans eden sürücüye ağır ceza

Trabzon’da tünelde aracını durdurup müzik eşliğinde dans eden sürücünün görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca polis harekete geçti. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ceza kesildi...

Trabzon’da Akyazı Tüneli’nde aracını durdurarak yanında bulunan kişilerle birlikte müzik eşliğinde dans eden sürücüye ağır ceza uygulandı.

 

180 bin TL idari para cezası

Edinilen bilgiye göre, olay Trabzon’da bulunan Akyazı Tüneli’nde meydana geldi. Tünelde ilerleyen aracını durduran sürücü ile beraberindeki yolcular, müzik eşliğinde dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde sürücü ve beraberindekilerin trafik akışını tehlikeye düşürecek şekilde araçtan inerek müzik eşliğinde oynadıkları tespit edildi. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine el konuldu ve araç 120 gün süreyle trafikten men edildi.

 

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, tünelde dans edenlerin yer aldığı görüntüleri resmi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Vatandaşlarımızın huzurunu ve trafik güvenliğini tehlikeye atan hiçbir eyleme müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

