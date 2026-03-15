Gençlerbirliği - Beşiktaş | CANLI ANLATIM
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Karşılaşma Gençlerbirliği 0 - 0 Beşiktaş skoruyla devam ediyor.
9' Olaitan'ın savunma arkasına attığı pasa Gençlerbirliği savunması ayak koydu ve top kornere çıktı.
3' Beşiktaş ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Koita'nın uzak direğe vuruşunu Ersin çıkardı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Koita, Franco, Göktan, Metehan, Niang.
Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Djalo, Agbadou, Murillo, Asllani, Ndidi, Olaitan, Orkun, Cerny, Hyeon-gyu Oh.