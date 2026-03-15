Anne, baba ve çocuklara kurşun yağmuru! Siyonistlerden aile katliamı itirafı Siyonist vahşet Lübnan’ın güneyine bomba yağdırdı! 14 günde 826 şehit, 830 bin kişi toprağından koparıldı Bakan Gürlek’ten Batı’nın sinsi lügatine rest: İslamofobi değil, İslam düşmanlığı! İran’dan yeni dalga: Gerçek Vaat-4 dalga dalga sürüyor! Amerika mevzuyu anladı! İran geri adım atacak gibi görünmüyor Enerji yok, para yok, protesto çok! İşte solcuların allayıp pulladıkları komünizm Japonya'dan Trump'ın "Donanma" baskısına fren: "Kendi kararımızı kendimiz veririz!" Ayşegül Eraslan’ın sır ölümü: Oyuncu arkadaşı Sunay Kurtuluş evden çıktıktan sonra canına kıydı Partisinden istifa etti! AK Parti’ye sürpriz katılım Özgür Özel’den akıllara ziyan iddia! Yolsuz Ekrem bırakılırsa ekonomi uçar
Hürmüz Boğazı'nda kılıçlar çekildi! İran'dan şer ittifakına büyük ambargo!

Hürmüz Boğazı'nda kılıçlar çekildi! İran'dan şer ittifakına büyük ambargo!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dünya ticaretinin can damarı olan Hürmüz Boğazı ile ilgili resti çekti. Boğazın uluslararası geçişlere açık olduğunu vurgulayan Arakçi, kapıların sadece bölgedeki huzuru bozan ABD ve müttefiklerine ait gemilere tamamen kapatıldığını ilan etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere açık olduğunu, ancak sadece ABD ve müttefiklerine kapalı olduğunu belirtti. Ayrıca, İran'ın dini lideri Hamaney'in sağlık durumu hakkında açıklamalar yaptı ve ülkesinin saldırılara karşı duruşunu tekrar vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Arap basınına devam eden çatışmalar hakkında açıklamada bulundu. Arakçi, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumu hakkındaki iddialara yanıt vererek, Hamaney'in sağlık durumunun mükemmel olduğunu, her şeyi kontrolü altında tuttuğunu ve görevinin başında olduğunu ifade etti. Hamaney'in göreve gelmesinden bu yana kameralar karşısına geçmemesine ilişkin Arakçi, "Televizyonda yayınlanacak mesajların zamanlaması ya da halkın karşısına doğrudan çıkma kararı tamamen kendisine aittir" dedi.

 

ABD ve İsrail'in saldırılarına değinen, Arakçi, İran'ın bir daha saldırıya uğramayacağına dair güvence alana ve tazminat ödenene kadar çatışmayı durdurmayı kabul etmeyeceğini yineledi. Hürmüz Boğazı'nın geçişlere açık olduğunu aktaran Arakçi, boğazın sadece ABD ve müttefiklerine ait gemilere kapalı olduğunu ifade etti.

İran'ın saldırılara misilleme olarak hedef aldığı Arap ülkelerine değinen Arakçi, İran'ın Basra Körfezi bölgesindeki ve ötesindeki komşularına yönelik yüzlerce saldırısında yalnızca bu ülkelerde bulunan ABD üslerini hedef aldığını söyledi. Arakçi, "Hiçbir konut veya sivil hedefi vurmadık. Konut bölgelerinde ikincil hasar olmuş olabilir, bu da her savaşta normal bir durumdur" dedi.

Arap ülkelerine yönelik saldırılardan ABD ve İsrail'i sorumlu tutan Arakçi, İran'ın son zamanlarda ABD ve İsrail'in de belirli bölgelerden Arap ülkelerine saldırılar düzenlediğine dair bilgiler aldığını iddia etti. - TAHRAN

Terör örgütünden ortak askeri güç önerisi! İran PKK’sı: İçerdeyiz, hazırız!
Terör örgütünden ortak askeri güç önerisi! İran PKK’sı: İçerdeyiz, hazırız!

Gündem

Terör örgütünden ortak askeri güç önerisi! İran PKK’sı: İçerdeyiz, hazırız!

Suudi Arabistan'a İHA saldırısı düzenlendi! İran: Hiçbir bağlantımız yok
Suudi Arabistan'a İHA saldırısı düzenlendi! İran: Hiçbir bağlantımız yok

Dünya

Suudi Arabistan'a İHA saldırısı düzenlendi! İran: Hiçbir bağlantımız yok

Açık açık söylemek zorunda kaldılar! İsrail’de bomba İran itirafı
Açık açık söylemek zorunda kaldılar! İsrail’de bomba İran itirafı

Gündem

Açık açık söylemek zorunda kaldılar! İsrail’de bomba İran itirafı

Terör devletleri bomba yağdırdı! Tahran’da Gazze’yi andıran görüntüler
Terör devletleri bomba yağdırdı! Tahran’da Gazze’yi andıran görüntüler

Gündem

Terör devletleri bomba yağdırdı! Tahran’da Gazze’yi andıran görüntüler

