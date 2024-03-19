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Oruç Türk Kızılay’ın eli Erbil’de muhtaç ailelere uzandı
Oruç

Türk Kızılay’ın eli Erbil’de muhtaç ailelere uzandı

Yeniakit Publisher
2024-03-19 23:46:00 -
Türk Kızılay’ın eli Erbil’de muhtaç ailelere uzandı

Türk Kızılay, ramazan yardımları kapsamında Irak’ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi 75 aileye gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığı binasında ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkan Vekili Eray Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ettiğini belirterek, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Kızılay’ın Irak’ta ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Akkaya, “Burada ramazan ayında ilk etapta 75 aile ile başladık ve 5 bin aileye kadar ramazan boyunca yardımlarımız devam edecektir. Türk Kızılayı olarak bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz ve desteklerinin devamını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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