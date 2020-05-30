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Aktüel

Türk Kızılaydan Trabzonspor marşıyla motivasyon

Yeniakit Publisher
2020-05-30 16:27:49 -
Türk Kızılaydan Trabzonspor marşıyla motivasyon

TRABZON (AA) - Türk Kızılay Ortahisar Şubesi ekipleri, ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırırken Trabzonspor marşıyla motivasyon sağlıyor.

Şube görevlileri, kentte ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlarına aralıksız devam ediyor. Ekiplerin, ara sokaklarda yardımları dağıtırken Trabzonspor marşı çalarak motivasyon sağlaması ise vatandaşların ayrıca beğenisini topluyor.

Trabzonspor marşının çalındığı anlara ait görüntüler ise Türk Kızılay Ortahisar Şubesi'nin sosyal medya hesabında, "Bugün günlerden Trabzonspor, aşk ile koşan yorulmaz. Programın sonunda Trabzonspor marşımız ile yorgunluğumuzu attık." ifadesiyle paylaşıldı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da videoyu sosyal medya hesabında, "Bize her yer Trabzon" sözü ile paylaştı.

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