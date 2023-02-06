  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türk Kızılaydan önemli çağrı
Gündem

Türk Kızılaydan önemli çağrı

Türk Kızılay, kan bağışının günlere yayılması çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 17:34:00 -
Türk Kızılaydan önemli çağrı

Türk Kızılay, kan bağışının günlere yayılması çağrısında bulundu.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından kan bağışı yapan hayırseverlere teşekkür edildi.

Açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, kan uzun süre saklanamayan miadlı bir üründür. Bugün kan bağışına koşan tüm hayırseverlere teşekkür ediyor, kan bağışının önümüzdeki günlere yayılmasının stok ve test süreçleri açısından daha uygun olacağını hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kan bağışının sürekli ve düzenli olması gerektiğine işaret edilirken, kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunun altını çizildi.

RTÜK’ten depremzede yayıncılara destek
RTÜK’ten depremzede yayıncılara destek

Aktüel

RTÜK’ten depremzede yayıncılara destek

TSK'dan deprem bölgesine hava yardım koridoru
TSK'dan deprem bölgesine hava yardım koridoru

Gündem

TSK'dan deprem bölgesine hava yardım koridoru

AFAD açıkladı! '13:24'teki deprem artçı değil yeni'
AFAD açıkladı! '13:24'teki deprem artçı değil yeni'

Gündem

AFAD açıkladı! '13:24'teki deprem artçı değil yeni'

Türkiye'nin deprem risk haritası
Türkiye'nin deprem risk haritası

Gündem

Türkiye'nin deprem risk haritası

Elbistan'daki 7.6 büyüklüğündeki deprem Irak'ta da hissedildi
Elbistan'daki 7.6 büyüklüğündeki deprem Irak'ta da hissedildi

Dünya

Elbistan'daki 7.6 büyüklüğündeki deprem Irak'ta da hissedildi

Depremle ilgili Türkiye'ye şok eden Haarp saldırısı iddiası! Uzman isim o iki askeri üssü işaret etti
Depremle ilgili Türkiye'ye şok eden Haarp saldırısı iddiası! Uzman isim o iki askeri üssü işaret etti

Gündem

Depremle ilgili Türkiye'ye şok eden Haarp saldırısı iddiası! Uzman isim o iki askeri üssü işaret etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23