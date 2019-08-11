Türk Kızılaydan KKTC'de kurban bağışı Türk Kızılay tarafından Kurban Bayramı'nın ilk gününde KKTC'deki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 30 büyükbaş hayvanın kesimi gerçekleştirildi

LEFKOŞA (AA) - Türk Kızılay tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için kurban kesimi yapıldı.

KKTC'deki 2 bin 500 aileye kurban eti dağıtmak için içerisinde 210 hisse bulunan 30 büyükbaş hayvanın kesimi gerçekleştirildi. Türk Kızılayın, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneğiyle koordineli düzenlediği ve iki gün sürecek program kapsamında, KKTC genelinde ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımı başladı. Bağış kurbanlarının kesiminde hazır bulunan Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanı Recep Günaydın, AA muhabirine, Türkiye'den gelen kurban bağışlarının KKTC'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşacağını söyledi. Bu tarz yardım faaliyetleriyle iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlenmesinin önemine işaret eden Günaydın, "İki ülke arasında kopmayan bir bağ var. Türk halkı, her dönem Kıbrıs Türk halkının mutlu ve üzüntülü zamanlarında yanında yer aldı. Bizler, KKTC'yi ayrılmaz bir bütün olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı. Ülke genelindeki dağıtımlar, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de devam edecek.

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