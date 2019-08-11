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Türk Kızılaydan Kırgızistan'da kurban eti dağıtımı

11 Ağustos 2019 Pazar 17:19
Türk Kızılaydan Kırgızistan'da kurban eti dağıtımı

BİŞKEK (AA) - Türk Kızılay, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği ve Kırgız Kızılayı iş birliğinde vekaletle kestirdiği kurban etini dağıtarak ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.

Bişkek yakınlarındaki modern bir kesimhanede, Türk Kızılayın organizasyonunda din görevlilerinin eşliğinde yapılan kesimin ardından paketlenen etler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.

Kırgız Kızılayı bahçesinde düzenlenen et dağıtımına Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgız Kızılayı Başkanı Azamat Bayalinov ve Türk Kızılay Ekip Başkanı Tolga Uçaner katıldı.

Büyükelçi Fırat, İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nın bütün insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Kırgız Kızılay Başkanı Bayalinov, Kırgızistan'da bu yıl Türk Kızılay tarafından 100 büyükbaş hayvanın kesildiğini belirterek, "Kurban Bayramı bizim için çok önemli bir bayramdır. Kurban eti dağıtarak insanlarımızın yüzlerini güldüreceğiz." dedi.

Uçaner, Türk Kızılayın bu yıl 51 ülkede kurban eti dağıtacağını, Kırgızistan'ın genelinde de beşer kilo olmak üzere ihtiyaç sahibi 4 bin aileye et ulaştıracaklarını ifade etti.

Kurban yardımı alan Boldübü Asanaliyeva adlı kadın da Türkiye bağışçılarına ve Türk Kızılayına teşekkürlerini iletti.

Türk Kızılayın kurban eti kesimi ve dağıtımı, bayramın ikinci gününde devam edecek.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 17:19
  1. Kırgızistan
  2. kurban eti
  3. Türk Kızılayı

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