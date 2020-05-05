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Aktüel

Türk Kızılay'dan cemevine gıda yardımı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 13:56:35 -
Türk Kızılay'dan cemevine gıda yardımı

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ihtiyaç sahipleri için hazırladığı paketleri, Esenler Ana Fatma Cemevi’ne teslim etti.

Salgın dolayısıyla yardım çalışmaları düzenleyen Kızılay, Esenler Ana Fatma Cemevi’ne 1.000 kişilik gıda kolisi ve hijyen seti ulaştırdı.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, "Cemevindeki kardeşlerimizin yanında olmak için buradayız. Gıda kolisi ile Kızılay kavurması ve el dezenfektanı da getirdik.Teslim ediyoruz onlar da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştıracaklar." diye konuştu.

Esenler Ana Fatma Cemevi Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır Balo da şunları söyledi:

"Bu günlerde zor bir dönemden geçiyoruz, dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz salgınla mücadele ediliyor. Türk Kızılay'ın Cemevine yardım kolilerini ulaştırdılar, biz de bunu buradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız."

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