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Türk Kızılaydan Batı Balkanlar'da kurban bağışı

Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'da vekalet sahipleri adına kurban kesim işlemlerine başlayan Türk Kızılay, bu ülkelerde binlerce ailenin bayram sevincine ortak olacak

11 Ağustos 2019 Pazar 15:20
Türk Kızılaydan Batı Balkanlar'da kurban bağışı

SARAYBOSNA (AA) - Türk Kızılay, Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'da Kurban Bayramı vesilesiyle vekalet sahipleri adına kurban kesim işlemlerine başladı.

Bu yıl "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kurban kampanyası düzenleyen Türk Kızılay, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'da binlerce ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıtacak.

Bosna Hersek'te 200 büyükbaş kurban kesimi gerçekleştirecek Türk Kızılay, bu ülkede 10 bin aileye ulaşarak bayram sevinçlerine ortak olacak.

Türk Kızılay, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Stari Grad Aşevi'nde 50 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, faaliyetlerine Jablanica ve Mostar şehirlerinde devam edecek.

- Çavuşoğlu'nun vekalet kurbanı Karadağ'da

Bir diğer Batı Balkan ülkesi Karadağ'da, İslam Birliği iş birliğinde vekalet kurban bağışında bulunacak Türk Kızılay, burada da 150 büyükbaş hayvanın kesim işlemlerine başladı.

Türk Kızılay Karadağ Sorumlusu Gürkan Tülek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun vekalet kurbanının Karadağ'da kesileceğini belirterek, bayram boyunca kurban etlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını bildirdi.

Karadağ'ın Bjelo Polje şehrinde gerçekleşen kesim işlemlerine katılan Karadağ İslam Birliği Başkan Yardımcısı Enis Burdzovic de kurban hisselerinin bir kısmının ülkedeki medreselere dağıtılacağını ifade ederek, Türkiye'ye yaptıkları yardımlar nedeniyle teşekkür etti.

Türk Kızılay, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde de kurban kesim işlemlerine başlayarak kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Sancak bölgesindeki Sjenica şehrinde gerçekleşen kesim işlemlerine katılan Türk Kızılay Beşiktaş Şubesinden Sıddık Doğan, Sancak'ta 75 büyükbaş hayvan kesiminin yapılacağını belirterek, 3 binden fazla aileye ulaşacak dağıtım faaliyetlerinin yüksek sıcaklıklar nedeniyle akşam saatlerinde gerçekleşeceğini söyledi.

Novi Pazar başta olmak üzere kurban etleri Sancak'ın Sjenica, Prijepolje ve Priboj şehirlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 15:20
  1. Balkanlar
  2. Kurban Bayramı
  3. Türk Kızılay

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