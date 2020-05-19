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Türk Kızılay'dan 19 Mayıs filmi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:35:53 -
Türk Kızılay'dan 19 Mayıs filmi

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay gönüllüleri ve Kızılaycı gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel video hazırladı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, faaliyetlerde her zaman sahada olan Kızılay gönüllüleri ve Kızılaycı gençler, 19 Mayıs için hazırlanan videoda bir araya geldi. Kızılay gençliğini buluşturan videoda, Gençlik Marşı, Türkiye il il gezilerek gönüllüler tarafından tek tek ve hep bir ağızdan okunuyor. Duyma engelliler için işaret diliyle de aktarılan Gençlik Marşı, sosyal medyada da ilgi gördü.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere ve Türkiye'ye armağan ettiği 19 Mayıs'ı, heyecan ve coşkuyla gençleri bir araya getirerek kutladıklarını ifade etti.

Kınık, "150 yılı aşkın süredir milletin yanında olan Kızılay'ımız, gençleri, gönüllüleri ve bağışçıları sayesinde ayakta kalıyor. Onlar sayesinde geleceğe umutla bakabiliyoruz. Kızılay gençleri bu zor günlerde de her zaman olduğu gibi görevlerinin başında." ifadelerini kullandı.

Genç Kızılay Başkanı Emre Koç ise "Bu yıl her zamankinden daha farklı, daha zor bir 19 Mayıs yaşıyoruz. Tüm zorluklara rağmen Genç Kızılay olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız ve gençler olarak onlara elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz." açıklamasında bulundu.

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