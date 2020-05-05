Türk Kızılay, Yemen'deki gıda yardımlarına devam ediyor

Türk Kızılay, Yemen'deki ihtiyaç sahibi aileler için 5 bin gıda kolisinden oluşan yeni bir yardım kampanyasıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Kampanyaya ülkenin güneyindeki Aden iline bağlı El-Mansura kentindeki "Ebne ed-Dali Derneği"nde başlandı.

Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'deki ihtiyaç sahibi aileler ile sığınmacılara 5 bin gıda kolisinin dağıtılacağını dile getirdi.

Kampanya kapsamında, bugün Ed-Dali ilinden Aden'e göç edenlere gıda kolisi ulaştırıldığını belirten Aydın, gelecek günlerde, ülkenin doğusundaki Marib, güneyindeki Aden, Ebyen, Lahec, kuzeyindeki El-Mahvit, güneybatısındaki Taiz ve diğer illere de yardımların ulaştırılacağını aktardı.

Aydın, gıda kolilerinin Türkiye'nin, özellikle ramazan ayında Yemen'in tüm bölgelerindeki savaş mağdurlarının sıkıntılarını hafifletmek adına insani yardımların ulaştırılması isteği çerçevesinde dağıtıldığını sözlerine ekledi.

Türk Kızılay, 29 Nisan'da da Yemen'deki ihtiyaç sahibi aileler için yaklaşık 9 bin gıda kolisinden oluşan bir yardım kampanyası başlatmıştı.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda şu ana kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.