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Aktüel Türk Kızılay, toz fırtınasının yaşandığı Polatlı'da tarım işçilerinin ihtiyaçlarını karşıladı
Aktüel

Türk Kızılay, toz fırtınasının yaşandığı Polatlı'da tarım işçilerinin ihtiyaçlarını karşıladı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 19:17:12 -
Türk Kızılay, toz fırtınasının yaşandığı Polatlı'da tarım işçilerinin ihtiyaçlarını karşıladı

ANKARA (AA) - Türk Kızılay, Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşanan toz fırtınası sonrasında çadır kentlerde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarını giderdi.

Türk Kızılay Polatlı Şubesi, fırtınanın yaşandığı 13 kırsal mahalledeki çadırlarda ikamet eden 2 bin 600 kişiye kahvaltı ve sıcak yemek ikramında bulundu.

Türk Kızılay Polatlı Şube Başkanı Bünyamin Ateş, Türk Kızılay ekiplerinin her an hazır olduğunu bir kez daha gösterdiklerini belirtti.

Mevsimlik tarım işçilerinin çadır ve battaniye ihtiyaçları için Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak önderliğinde AFAD'ın, iaşe ihtiyaçları için de Türk Kızılay'ın görevlendirildiğini aktaran Ateş, Kızılay Genel Merkezi, Ankara Büyükşehir, Polatlı ve Mamak belediyelerinin desteğiyle çadırlarda kalanların iki günlük yemek ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde dün öğleden sonra toz fırtınası çıkmış, mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu çadırlar zarar görmüştü.

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